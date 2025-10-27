Vasseur salue une ’super course’ de Leclerc et déplore une pénalité ’dure’ pour Hamilton

Ferrari a signé un nouveau podium au Grand Prix du Mexique, une semaine après celui d’Austin. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, est évidemment satisfait de cette performance et des points qui l’accompagnent, permettant à l’équipe de repasser deuxième au classement.

Mais si Charles Leclerc a fait une course très solide et sans encombre, le Français regrette que la course de Lewis Hamilton ait été compromise par une pénalité, alors même que Max Verstappen n’en a pas reçu pour les mêmes faits.

"Un peu mitigé, c’était très bien avec Charles. La bonne stratégie c’était de rouler longtemps en softs car les mediums n’étaient pas bons, et on se fait piéger comme ça. Mais il fait une super course en défendant très bien à la fin" note Vasseur.

"On paie un peu le prix avec la pénalité de Lewis, il était à l’aise troisième et il perd de gros points. Mais c’est positif, on revient, on a de belles performances, deux et trois en qualifs, un podium, c’est de bon augure."

"Dix secondes c’est dur, on peut considérer qu’il n’a pas pris la bande d’asphalte tout le long mais il a perdu la voiture aussi. Dix secondes c’est très très dur, mais je ne vais pas faire mon entraîneur de foot à me plaindre de tout le monde."

Il a aussi salué Oliver Bearman pour sa quatrième place au Mexique : "Oui il avait fait une super course en montant dans la voiture le samedi matin et en terminant septième. Depuis le début de l’année il est toujours là en performance mais il faisait des petites erreurs, et là il a été parfait, je suis super content pour lui."