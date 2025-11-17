Steiner : il est clair que Bearman remplacera Hamilton chez Ferrari

La pression monte autour de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors que le septuple champion du monde traverse une première saison extrêmement compliquée à Maranello marquée par une adaptation difficile et l’absence totale de victoire pour la Scuderia, les rumeurs d’un départ à la fin 2026 se multiplient.

Et pour Gunther Steiner, l’issue fait peu de doute : Oliver Bearman prendra la relève.

Le rookie de Haas, auteur d’une montée en puissance impressionnante depuis son arrivée en F1, est déjà considéré par de nombreux observateurs comme le successeur naturel d’Hamilton, que celui-ci s’en aille de lui-même ou soit poussé vers la sortie.

Steiner n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a demandé si Bearman devait remplacer Hamilton chez Ferrari.

"Oui ! Si Hamilton n’est pas bon l’an prochain, il doit le remplacer. Ollie fait un travail fantastique, il montre ce qu’il vaut. En début d’année, il a fait des erreurs. Maintenant, il est d’une propreté incroyable. Il atomise Ocon, qui est pourtant bien plus expérimenté et sans doute bien mieux payé. Il le laisse derrière."

Steiner insiste : Bearman a atteint un niveau qui interpelle tout le paddock.

"Si Ferrari ne lui donne pas un baquet en 2027, il en trouvera un dans un top team, quoi qu’il arrive. Il ne traînera pas en milieu de grille très longtemps, parce qu’il montre ce dont il est capable. Ses courses sont si solides en ce moment, c’est fantastique à regarder."

Le Britannique reste sur quatre arrivées consécutives dans les points, dont une remarquable quatrième place au Mexique et un solide sixième rang au Brésil.

Pour Steiner, la trajectoire est limpide : "Il est clair comme le jour succédant à la nuit qu’Ollie Bearman finira par remplacer Lewis Hamilton chez Ferrari. C’est absolument évident."

"C’est la méthode Ferrari, ils l’ont fait avec Leclerc : envoyer leurs jeunes chez Sauber, chez Haas, ou chez un client moteur, puis les intégrer ensuite en interne si ça marche."

Haas assure avoir verrouillé Bearman pour 2026, ce qui, selon Steiner, laisse Ferrari gérer la situation Hamilton au rythme de son contrat. Mais à São Paulo, Hamilton n’a pas laissé les rumeurs sans réponse. Il a même dévoilé un indice important sur la durée de son engagement avec Ferrari.

"J’ai un contrat assez long. Normalement, quand vous signez un contrat, c’est l’année avant que vous commencez à en parler. Je suis encore loin de ce moment-là."

Une manière de couper court aux spéculations affirmant que Bearman le remplacerait dès 2027 et de valider le fait que son contrat a bien une option en sa faveur après la saison 2026.

Steiner bluffé par la bascule Norris–Piastri : "Je n’ai jamais vu ça"

L’ex-dirigeant de Haas s’est également exprimé sur la lutte pour le titre entre les pilotes McLaren, stupéfait par la dynamique complètement renversée entre Lando Norris et Oscar Piastri.

Il y a six courses, Norris comptait 34 points de retard sur son coéquipier. Il en possède désormais 24 d’avance, porté par une forme étincelante : quatre podiums consécutifs et deux victoires de suite au Mexique et au Brésil.

À l’inverse, Piastri a enchaîné les erreurs et les contre-performances.

"Je ne me souviens de rien de comparable," répond Steiner quand on lui demande s’il a déjà vu un tel retournement.

"Et ce qui est étrange, c’est le switch entre Oscar et Lando. Ce que faisait Oscar il y a cinq courses, Lando le fait maintenant. C’est l’opposé complet. Comme s’ils avaient dit ’on échange les rôles maintenant’. C’est très bizarre, je n’ai jamais vu ça, et je ne m’y attendais pas. Je pense que personne ne s’y attendait."

Pour Steiner, la tendance est limpide : Norris va aller au bout maintenant.

"Pour Lando, devenir champion du monde le placera dans une catégorie différente de pilotes. C’est là qu’il sera, et sa confiance sera très élevée."

L’Italo-américain estime aussi que McLaren a bien fait de ne pas interférer dans la lutte interne.

"On ne sait pas où les équipes seront avec les nouvelles règles l’an prochain, mais cela montre que McLaren a eu raison de ne pas intervenir. Ils s’en souviendront et l’exploiteront si Lando est champion."

"Pour moi, le vainqueur sera Lando, et il rejoindra ce groupe des pilotes champions du monde. Beaucoup l’avaient enterré pour ce championnat, et maintenant il revient. Ça te rend encore meilleur. Ce n’était pas un titre facile."

Quant à Piastri, "s’il échoue, il devra simplement tout analyser, se reconcentrer cet hiver et revenir plus fort. Il en est capable, je l’estime toujours à un très haut niveau."