Ecclestone voit Horner rebondir chez Ferrari : ’C’est le chaos complet’

L’avenir de Christian Horner continue d’agiter le paddock depuis son départ de Red Bull en juillet. Alors que les rumeurs le liaient tour à tour à Aston Martin, Alpine ou encore Ferrari, une autre hypothèse prenait de l’épaisseur : un éventuel retour via la création ou le rachat d’une équipe.

Mais pour Bernie Ecclestone, une destination en particulier pourrait correspondre au profil de l’ex-team principal de Red Bull : Ferrari.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations s’enchaînent autour du Britannique de 52 ans. Pourtant, aucune des options évoquées ne semble réaliste à court terme : Aston Martin dispose déjà d’Andy Cowell, Alpine s’est réorganisée autour de Flavio Briatore avec Steve Nielsen, Ferrari avance avec Frédéric Vasseur à sa tête.

Mais pour la Scuderia, les derniers commentaires de John Elkann, le PDG de la marque, n’ont pas été très utiles pour ramener de la sérénité sur le fait que tout le monde avançait dans l’unité.

Et c’est en étant interrogé par Blick au sujet des rumeurs le liant à un consortium censé reprendre Aston Martin aux côtés de Horner, que Bernie Ecclestone a balayé l’idée avec humour tout en relançant la piste Ferrari.

"À quel âge dois-je arriver avant que ces rumeurs me concernant s’arrêtent enfin ?" ironise l’ancien patron de la F1.

"On disait que j’allais acheter une autre équipe avec Horner. Mais Adrian Newey n’a-t-il pas quitté Red Bull pour Aston Martin parce qu’il ne voulait plus travailler avec Horner ?"

Au moment d’évoquer une éventuelle destination pour son ami, Ecclestone a toutefois pointé du doigt l’équipe la plus emblématique de la Formule 1.

"Je n’exclurais pas Horner chez Ferrari ! C’est le chaos complet là-bas," lâche-t-il sans détour.

"Et le patron, John Elkann, va même jusqu’à insulter ses deux pilotes désormais."

Ecclestone fait bien évidemment référence aux propos d’Elkann qui ont beaucoup fait réagir ces derniers jours, selon lesquels Lewis Hamilton et Charles Leclerc devraient se concentrer sur le pilotage et moins parler...