Stella : le Mexique ’confirme’ que McLaren F1 peut ’avoir la meilleure voiture’

McLaren F1 a renoué avec le succès au Mexique, après une série de courses décevantes, et une première marche du podium qui se refusait à l’équipe depuis le GP des Pays-Bas, fin août. Un point rassurant pour Andrea Stella, le directeur du team de Woking.

En effet, il se félicite d’avoir vu un sans faute de Lando Norris, vainqueur dominant sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, qui montre que la MCL39 a encore les moyens d’être gagnante.

"Une performance dominante par Lando, ce qui confirme la performance que nous avons montrée en qualifications. Lando a aussi été un des plus rapides dans toutes les séances, donc c’est une victoire méritée pour Lando et une confirmation importante pour McLaren, qui montre qu’elle peut avoir la meilleure voiture" salue Stella.

"Nous n’avons pas maximisé notre potentiel dans certaines des courses précédentes, mais c’était important de le confirmer aujourd’hui, et c’était aussi une confirmation importante pour Oscar" poursuit l’Italien, expliquant en quoi le bon rythme retrouvé en course est doublement une bonne nouvelle.

"Je suis heureux qu’il se soit battu, qu’il ait adopté certains ajustements que nous voulions qu’il adopte en se basant sur ce qu’on avait trouvé. Oscar l’a fait aujourd’hui et c’est dommage qu’il n’ait pas pu faire mieux car il a été dans le trafic, mais on a les outils pour le rendre plus fort dans la dernière partie du championnat."

Désormais, Norris a repris la tête du championnat avec un point d’avance sur Piastri. Et si Max Verstappen s’est rapproché de la tête du championnat, il possède désormais 36 points de retard sur le leader et 35 sur son dauphin, ce qui rassure Stella.

"Le point entre nos deux pilotes est la bonne nouvelle, car ce sont les deux pilotes Papaya. Notre objectif reste de repousser Max, de faire de cette lutte un duel entre nos deux pilotes, et que le meilleur gagne."

"Cela devrait être une bonne piste pour notre voiture, et pour les courses sur lesquelles nous n’avons pas été performants, nous avons compris comment mieux les exploiter, et je pense que ça nous permettra de lutter pour la victoire lors des quatre dernières courses."