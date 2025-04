Vasseur : Le retard de Ferrari sur les meilleurs s’est ’vérifié’ en course

Frédéric Vasseur peine à se satisfaire de la quatrième place de Ferrari grâce à Charles Leclerc à Suzuka, au terme d’un Grand Prix du Japon qui a montré que l’équipe italienne n’était pas en lutte avec McLaren F1, ni avec la Red Bull de Max Verstappen, vainqueur ce dimanche. C’est toutefois le meilleur résultat de la Scuderia en ce début de saison.

"Pire ce n’était pas possible, on avait été déclassés la dernière fois. En termes d’opération c’est un bon week-end avec des bons arrêts et une bonne stratégie. Mais la vision de la qualif avec deux dixièmes, deux dixièmes et demi de retard s’est vérifiée aujourd’hui" a déclaré Vasseur à Canal+.

"On a le même écart à peu près avec Max, McLaren on ne sait pas, et on se bagarre avec Mercedes, et ça c’est la situation telle qu’elle est aujourd’hui. A nous de tirer le maximum de la voiture, on n’a pas fait un très bon travail sur ça ce week-end."

"Mais on verra le reste de la saison. Il faut être positif, l’année dernière au même stade de la saison on était à six dixièmes de Max et on a fini par gagner des courses. Donc il ne faut pas se désunir, on doit garder la même approche et travailler comme on a travaillé l’année dernière."

La Scuderia est aujourd’hui au niveau de Mercedes, selon le Français : "On avait le même rythme qu’eux. Quand on a l’air propre, on peut attaquer sinon on doit gérer les pneus. Russell attaquait deux tours, il revenait puis devait lâcher, et Charles était dans la gestion. Mais globalement on a les mêmes performances que Mercedes."

Vasseur aimerait toutefois décrocher un premier podium à Bahreïn ou Djeddah : "Il va falloir que ça fonctionne. L’an dernier on a mis quelques courses à tout mettre dans l’ordre, ce n’est pas une qualité parce que je pense qu’il faut être prêts dès le début, mais on avait progressé dans la saison et il faut qu’on garde la même approche constructive."