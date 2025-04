Alpine F1 n’est toujours pas au niveau pour rentrer dans les points

Pierre Gasly visait ses premiers point de l’année au Japon ce week-end.

Il pouvait l’espérer après ses qualifications hier puisqu’il est parti en 11e position en pneumatiques médiums neufs. Mais le Français n’a rien pu faire contre les pilotes qui étaient déjà dans le top 10 sur la grille. Il a même reculé en course et s’est classé 13e.

"Ce n’était pas notre jour et il y a des sujets à analyser de notre côté. Nous avons l’impression d’avoir fait tout notre possible sur le plan des performances."

"La voiture se comportait bien, elle était équilibrée et nous savons où il nous manque un peu de rythme. Le premier tour était intense et plutôt tendu avec Fernando [Alonso], et nous avons perdu une place dans cette bataille amusante."

"Nous avons concédé un peu de temps au stand, donc nous examinerons ce qu’il s’est passé puisque la position en piste est cruciale ici pour gérer le trafic et le rythme. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais cela n’a pas suffi pour nous rapprocher des points."

"Nous avons de bonnes chances la semaine prochaine à Bahreïn, où notre monoplace semblait performante lors des essais de présaison. Les conditions seront toutefois différentes, mais j’espère que ce sera l’occasion de repartir sur de bonnes bases et d’obtenir un bien meilleur résultat."

Jack Doohan a lui pu progresser. Parti 19e en pneumatiques tendres neufs, il s’est classé 15e non loin de son équipier.

"C’était bien de pouvoir boucler une nouvelle course complète pour continuer d’acquérir de l’expérience et de comprendre le package. Compte tenu de notre position sur la grille, nous avons adopté une stratégie plus agressive avec les pneumatiques tendres au départ. Cela nous a permis d’attaquer et de maximiser nos chances de remontée avec l’undercut, mais cela impliquait aussi un deuxième relais plus long en durs [38 tours] avant de défendre sur la fin. Nous avons réussi à contenir Nico [Hülkenberg], mais c’est dommage de ne pas avoir pu le faire avec Carlos [Sainz] et ses tendres plus frais."

"C’est positif d’avoir pu gagner des places sur un circuit où les dépassements sont difficiles. Le rythme de course semblait également solide malgré mon absence de roulage préalable avec le plein. Nous allons nous reposer et récupérer quelques jours entre les courses, et j’ai hâte de reprendre le volant à Bahreïn, où les conditions seront à nouveau complètement différentes."

Pour Oliver Oakes, Team Principal, "ce week-end au Japon n’était pas des plus simples pour l’équipe."

"Nous avons fait de bons progrès sur le plan des performances par rapport aux deux premiers rendez-vous, mais cela n’est pas encore suffisant pour marquer des points avec la treizième place de Pierre et la quinzième de Jack. Jack a fait du bon travail pour gagner plusieurs positions. Nous nous rendons désormais à Bahreïn en sachant que nous y avons connu de bons essais de présaison et avec l’objectif de continuer à progresser."