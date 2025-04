Sauber F1 est restée coincée dans les batailles du fond de peloton

Sauber a conclu le Grand Prix du Japon avec une 16e et une 19e place. Après une nuit pluvieuse, la course a débuté sur le sec, préparant le terrain pour une course typique de Suzuka, où les dépassements sont notoirement difficiles.

L’équipe a opté pour une stratégie partagée : Nico Hülkenberg s’est élancé en pneus médiums, tandis que Gabriel Bortoleto a entamé la course en pneus durs. Un départ difficile a vu Bortoleto rétrogradé en queue de peloton, mais il a bien récupéré, affichant un rythme comparable à celui des pilotes du milieu de peloton.

"Même si je visais évidemment plus que le résultat final, je quitte Suzuka satisfait du déroulement du week-end. J’ai beaucoup appris – l’apprentissage a été constant depuis Melbourne, et je me sens plus en contrôle à chaque séance. Je tiens à remercier l’équipe, tant sur la piste qu’à Hinwil, pour cela, car ils sont toujours à mes côtés et me soutiennent sans faille. Malheureusement, je n’ai pas pris le meilleur départ aujourd’hui et je me suis retrouvé en queue de peloton. Remonter dans le peloton s’est avéré difficile, surtout sur un circuit comme Suzuka où les dépassements sont réputés pour être difficiles. J’emporte toute cette expérience et ces enseignements avec moi pour la deuxième étape de ce triple programme de courses à Bahreïn."

Hülkenberg a réalisé une performance solide face à ses adversaires directs, se livrant à plusieurs batailles dès les premières périodes de la course jusqu’aux derniers tours. Finalement, les deux pilotes ont franchi la ligne d’arrivée dans un groupe serré de cinq voitures séparées par seulement 2,6 secondes.

"La voiture ne me semblait pas trop mal aujourd’hui, et j’aurais aimé pouvoir exploiter un peu plus son plein potentiel. Mais Suzuka est un circuit où les dépassements sont notoirement difficiles, et c’est ce qui a vraiment marqué la course. J’ai passé la majeure partie du temps dans le trafic, ce qui a rendu toute progression difficile et a finalement donné lieu à une course plutôt calme. C’est évidemment un peu frustrant. Nous savons qu’il reste du travail à faire, tant en termes de rythme général que de caractéristiques de la voiture, et la course d’aujourd’hui l’a une fois de plus démontré. La saison est encore jeune et nous continuons d’apprendre à chaque week-end de course."