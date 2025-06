Marko : Tsunoda ’aura du temps’, Lindblad pourrait ’passer en F1’ rapidement

Arvid Lindblad pourrait bientôt monter sur la grille de départ de la Formule 1. Red Bull a envoyé l’adolescent britannico-suédois courir en Nouvelle-Zélande au cours de l’hiver afin d’accumuler les derniers points nécessaires à l’obtention d’une super licence de F1. Il ne lui manque plus qu’une dérogation spéciale de la FIA, car les règles stipulent que, sans cette dérogation, les jeunes de 17 ans ne peuvent pas se qualifier.

"Arvid Lindblad a les points pour la Superlicence, mais il n’aura 18 ans qu’en septembre" a récemment déclaré le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull. "C’est pourquoi nous demandons actuellement à la FIA une exemption, qu’Antonelli a obtenue."

Le journal De Telegraaf rapporte que le Conseil mondial du sport automobile de la FIA examinera la demande de licence de Lindblad "mardi prochain". Le journal néerlandais ajoute : "Red Bull réagit à une possible suspension de Max Verstappen."

En effet, un seul point de pénalité supplémentaire sur sa propre super licence le week-end prochain au Canada signifierait que le quadruple champion du monde pourrait devoir renoncer à la course à domicile de Red Bull en Autriche.

"Il ne peut commettre aucune infraction au cours des deux prochains week-ends de course" a confirmé Marko à Speed Week, "et bien sûr, on lui dira de ne rien faire d’inconsidéré. Ce serait une catastrophe s’il ne pouvait pas prendre le départ en Autriche."

"Mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise, car ce n’est certainement pas le cas que Max fasse quelque chose de mal à chaque course. Après l’Autriche, les premiers points de pénalité seront retirés."

Si Verstappen est banni pour une course, le scénario le plus probable est que Red Bull promeuve Isack Hadjar chez Red Bull et le remplace par Lindblad, et Marko continue de louer son jeune protégé après sa victoire à Barcelone.

"Arvid Lindblad a réalisé de bonnes performances en Formule 2. Il a remporté la course principale, fêtant ainsi sa deuxième victoire de sa saison de débutant. S’il continue ainsi, on peut s’attendre à ce qu’il passe en Formule 1. Il n’a peut-être que 17 ans, mais c’est aussi un grand talent."

Pendant ce temps, Marko a rassuré Yuki Tsunoda sur le fait que sa place à côté de Verstappen dans l’équipe senior est probablement sûre, au moins pour le reste de l’année 2025.

"Tsunoda a marqué un point lors des trois dernières courses, et ce n’est évidemment pas satisfaisant. Mais il a besoin de plus de temps, et il en aura. Nous nous attendons à ce qu’il soit dans la voiture jusqu’à la fin de la saison."