Williams F1 annonce une grosse restructuration de ses cadres

L’écurie Williams F1 continue d’évoluer et annonce une restructuration avec la nomination d’Axel Kruse au poste de directeur des opérations. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Kruse a près de vingt ans d’expérience en Formule 1, dont quinze passés en tant que directeur des opérations chez Sauber.

Avant cela, il a travaillé comme ingénieur chez BMW, où il a collaboré étroitement avec Williams à l’époque où l’écurie était motorisée par le constructeur allemand. Il succède à Fred Brousseau, actuel directeur des opérations.

Parallèlement, Williams annonce également la promotion de Matt Harman, actuel directeur de la conception et ancien directeur technique d’Alpine, au poste de directeur technique et de l’ingénierie. James Vowles, le team principal de l’équipe, se félicite de ces changements.

"Je suis ravi d’accueillir Axel chez Atlassian Williams Racing alors que nous continuons à investir dans les ressources humaines, les technologies et les infrastructures nécessaires pour atteindre notre objectif : revenir en tête du classement" a déclaré Vowles.

"Axel est le dernier talent de haut niveau à nous rejoindre depuis le paddock et poursuivra le travail important commencé par Fred pour pouvoir viser un titre mondial. Je tiens à remercier Fred pour tout ce qu’il a accompli, et nous lui souhaitons tous bonne chance pour son retour au Canada."

Axel Kruse est heureux d’entamer une nouvelle étape : "Je suis ravi de rejoindre Atlassian Williams Racing et j’ai hâte de commencer. Williams est une écurie de Formule 1 emblématique, dotée d’une grande ambition et d’un élan formidable, et je me réjouis de travailler avec tout le monde à Grove pour remporter des succès sur la piste."

"En tant que jeune ingénieur, j’ai pu constater de mes propres yeux le professionnalisme et la passion de l’équipe lorsque nous avons terminé deuxièmes du championnat des constructeurs. Il y a encore du travail à accomplir, et l’objectif doit être de terminer premiers."

Fred Brousseau est heureux de ce qu’il a entrepris et réalisé dans l’équipe : "Après avoir activement entrepris notre transformation au cours des deux dernières années, nous commençons maintenant à voir des signes clairs de progrès, tant du point de vue des résultats commerciaux que des performances sur piste."

"Avec cette dynamique positive durable désormais en place dans toute l’organisation, le moment me semble venu de rentrer chez moi et d’entamer le prochain chapitre de mon parcours. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et, surtout, reconnaissant pour la passion et le dévouement des collaborateurs, qui sont le véritable cœur de Williams."

"Avoir été accueilli dans cette équipe et dans le monde de la Formule 1 a été un véritable privilège. Je continuerai à encourager fièrement Williams depuis loin alors que l’équipe poursuit son chemin vers le retour en tête du classement."