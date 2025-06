Vasseur assure ’très bien dormir’ malgré les spéculations qui continuent

L’avenir de Frédéric Vasseur reste toujours incertain selon la presse italienne.

En Autriche, les médias italiens ont demandé à Vasseur comment il dort la nuit, alors que les spéculations persistent quant au non-renouvellement du contrat du Français de 57 ans.

Vasseur a passé le récent week-end du Grand Prix du Canada à riposter à des journalistes italiens faisant autorité dans le milieu (la Gazzetta dello Sport, le Corriere della Serra) et qui alimentaient les rumeurs sur son départ.

Jusqu’à présent, en Autriche, le "problème Vasseur" est resté en arrière-plan, Ferrari ayant introduit une nouvelle évolution du plancher destinée à rapprocher la monoplace 2025 de celles de McLaren, Red Bull et Mercedes.

"Je dirais que cette évolution a été bien lancée mais nous devons l’analyser en profondeur."

La question de son avenir a cependant été vite soulevée hier soir après les Libres.

"Nous sommes concentrés sur le travail que nous accomplissons," répond Vasseur. "Nous devons rester unis et concentrés en tant que groupe et, pour l’instant, tout va bien. Nous sommes totalement concentrés sur le week-end."

Et lorsqu’on lui a demandé comment il dormait la nuit au milieu de cette avalanche de spéculations, il a répondu : "Très bien, merci."

Un article de Sky Italia, cependant, suggère que le sort du Français pourrait déjà être scellé.

"Sinon, ils auraient déjà publié une déclaration pour soutenir Vasseur. Il n’y a rien d’officiel, il faut le rappeler, mais le PDG (Benedetto) Vigna sera certainement présent à Silverstone. Il doit réagir. Ce qui est clair, c’est que Ferrari ne peut pas revenir après la pause estivale avec cette incertitude concernant son directeur d’équipe."

L’ancien pilote de F1 et figure emblématique du sport automobile italien, Ivan Capelli, met en garde contre une décision hâtive.

"En football, remplacer un manager peut être utile, car il s’agit de l’état d’esprit de l’athlète. Mais en Formule 1, il y a planification, étude, conception. Interrompre cela signifie tout recommencer depuis le début, et cela peut prendre des années. De plus, les pilotes ont publiquement déclaré qu’ils travaillaient bien avec Vasseur et que leur avis était important et pris en compte. C’est ce qu’il faut dans une équipe pour avancer."