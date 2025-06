‘Isack Hadjar est sensationnel’ selon son patron, Laurent Mekies

Après trois arrivées consécutives dans les points, Racing Bulls a clairement marqué le pas, en course, lors du dernier Grand Prix à Montréal.

Dans le paddock du Red Bull Ring, Laurent Mekies, le directeur d’écurie français, a admis ce coup dur québécois, sans pour autant désespérer pour la suite.

C’est le lot des équipes de milieu de grille de connaître des Grands Prix sans, dans ce peloton aussi serré.

« Il est juste de dire qu’il nous manquait probablement un ou deux dixièmes au Canada. Et c’est la différence entre être heureux en haut du peloton et marquer des points, ou s’en sentir très loin. »

« C’est un bon reflet de l’incroyable densité du milieu de grille. Nous savons que si nous maîtrisons chaque aspect du week-end de course, nous pouvons être en tête de ce groupe, qui comprend en gros tout le monde derrière les quatre meilleures équipes. Il y a donc 12 voitures qui se battent pour cette place. »

« Dès que l’on ne fait pas tout parfaitement, on recule. Et oui, nous ferions probablement pas mal de choses différemment si nous retournions au Canada. Isack y a tout de même fait une excellente qualification, sa quatrième Q3 d’affilée. Mais il est juste de dire qu’en termes de rythme de course, il nous manquait quelque chose. »

« Donc, beaucoup d’enseignements. Si je regarde toutes les avancées que nous avons réalisées, elles ont toutes commencé par des moments difficiles, des courses difficiles, des qualifications difficiles, des évolutions difficiles. Et c’est dans ce genre de moment que l’on progresse. »

« Évidemment, l’équation est complètement différente, mais nous avons bon espoir de revenir dans la bataille. »

Une fois de plus, c’est tout de même Isack Hadjar, notamment avec sa Q3 au Canada, qui a été le meilleur pilote de l’équipe.

« Le départ d’Isack a été sensationnel » résume, en un mot, Laurent Mekies.

« Rien de moins que cela. Il est arrivé chez nous en janvier. Il n’avait fait qu’une seule journée d’essais de sa vie en Formule 1. Puis nous avons fait une journée d’essais sur le mouillé, et nous voilà partis pour Bahreïn et Melbourne. »

« Si l’on regarde la vitesse naturelle, la rapidité avec laquelle il s’est intégré aux ingénieurs, à tous les membres de l’équipe, à tout le personnel de la Formule 1, et toute la pression qui va avec, c’est quelque chose qu’aucun de nous ne s’attendait à voir à ce niveau. »

« Nous croyons fermement au développement des pilotes. Donc, peu importe à quel point son point de départ est incroyable, nous attendons de lui qu’il grandisse. Nous attendons de lui qu’il se développe. »

« Il a déjà beaucoup évolué depuis janvier, et il est de notre responsabilité de nous assurer de créer l’environnement autour de lui pour qu’il puisse franchir ces étapes aussi souvent que possible et être aussi fort que possible. »

Isack Hadjar pourrait, l’an prochain, évoluer dans une nouvelle équipe, Red Bull. En attendant d’être fixé, le Français aura peut-être entendu les commentaires pessimistes de Charles Leclerc. Le pilote Ferrari craint qu’il éprouvera bien moins de plaisir de pilotage avec les F1 de la révolution réglementaire de 2026.

Laurent Mekies, chez Racing Bulls, partage-t-il ces craintes ?

« Nos pilotes n’ont pas encore essayé (le pilotage 2026 dans le simulateur), alors j’espère qu’ils ne se plaignent pas déjà. Non, sérieusement, il est un peu tôt pour être pessimiste. »

« Le défi est énorme, probablement le plus grand pour les équipes. Je suis sûr que les équipes auront besoin de leurs pilotes pour les aider à développer dans la bonne direction, pour les aider à appréhender cette réglementation. »

« Les gars vont se jeter dans cette compétitivité, dans cette guerre de compétitivité, et je suis sûr que cela prendra le pas sur ce qu’ils ressentiront en pilotant la voiture. »