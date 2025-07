Vasseur : A part Norris, tout le monde a des regrets

Ferrari a signé une quatrième place avec Lewis Hamilton à Silverstone, et une 14e avec Charles Leclerc. Une déception dans un week-end où la Scuderia était très véloce, et Frédéric Vasseur, son directeur, détaille les raisons qui ont amené à cette déception.

"Je regardais le tracé de la course avec les stratégies. Dans des courses comme ça, on a toujours l’impression qu’on aurait pu faire mieux en s’arrêtant à différents moments. Mais on perd presque une voiture quand Charles s’arrête au premier tour, c’était une décision agressive de sa part qui aurait pu marcher aussi" a déclaré Vasseur à Canal+.

"Après, on se dit toujours qu’on aurait pu s’arrêter un tour plus tôt, un tour plus tard ou faire différemment, mais les conditions étaient telles qu’on allait des fois plus vite en mettant un set de neufs pour trois tours. Il y avait de grandes différences entre les intermédiaires neufs et usés, et je pense qu’à part Norris peut-être, tout le monde a des regrets."

Cependant, le Français refuse de voir le verre à moitié vide, dans un week-end où le rythme des SF-25 était positif : "Mais pour nous, il faut aussi prendre le positif du week-end, on a été performants en qualifications, on fait 1 et 2 en Q2."

"Et aujourd’hui on marque plus de points que Red Bull et Mercedes. Il faut être lucide maintenant, McLaren c’est presque impossible, on se concentre sur les deux autres et on prend dix points à Mercedes."

Vasseur explique comment Hamilton a décroché derrière Nico Hülkenberg alors qu’il en était proche juste avant l’arrêt : "Ils sortent au virage 3, il a perdu quatre ou cinq secondes et c’est ce qui l’a mis loin de Hülkenberg. Il était en tendres, et en poussant vraiment le relais était un peu long."