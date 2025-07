Sauber F1 salue la ’démonstration’ de Hülkenberg à Silverstone

Sauber F1 a signé son premier podium depuis 2012, tandis que Nico Hülkenberg y est monté pour la première fois en Formule 1. Directeur du projet Sauber et Audi, Mattia Binotto ne cachait pas sa joie au terme de la course, alors que les membres de l’équipe jubilaient dans les garages.

"L’ambiance est visible, tout le monde est très content. Pour Sauber, c’est quelque chose exceptionnel, et c’est le premier de Nico donc on est très contents pour lui. La course a été longue mais il n’a pas pris de risque" a déclaré Binotto, qui salue l’importance d’un tel résultat avant l’arrivée importante d’Audi.

"Il a très bien piloté, il a fait tout ce qu’il fallait, une bonne communication avec le muret, donc une course parfaite. C’est une très bonne course pour nous, c’est très bien pour l’équipe, très bien pour notre croissance, pour notre parcours."

"On a déjà fait plus de points que la somme des deux années passées donc ce sont des progrès. L’année prochaine, le règlement est nouveau, ce sera Audi donc il y aura de la pression, mais l’équipe continue de progrès et c’est comme ça qu’on aura les bons résultats à l’avenir."

Jonathan Wheatley, le team principal de Sauber, n’en revenait tout simplement pas, et salue la récompense qu’obtient enfin Hülkenberg : "Ce que je ne peux pas croire, c’est qu’il ait fallu si longtemps pour qu’un pilote avec le talent de Nico monte enfin sur un podium."

"Il a fait une démonstration aujourd’hui, il n’a fait aucune erreur du début à la fin. Il a donné confiance à l’équipe et l’équipe a répondu, on a pris les bonnes décisions, on a eu les bonnes conversations, il y avait du calme sur le muret des stands. Et je me trouve dans une situation que je n’aurais pas pu imaginer quand j’ai rejoint l’équipe au Japon."