Antonelli gagne le GP du Canada, Russell KO après une casse moteur

Le Grand Prix du Canada 2026 de F1 arrive à son dénouement, avec la course qui se déroule à Montréal sur le Circuit Gilles Villeneuve, à 22h, heure française. Les 22 pilotes prendront le départ de cette cinquième manche de la saison, et la question est de savoir si Mercedes peut enchainer une cinquième victoire en autant de courses, mais aussi de savoir comment va se dérouler le duel entre les deux pilotes de l’équipe, après des tensions nées lors du Sprint.

La grande inconnue de cette course est la météo, car la pluie est toujours menaçante, même s’il semble que les radars soient un peu plus optimistes qu’hier et qu’en début de journée pour espérer une course

George Russell a signé la pole position in extremis lors de la séance qualificative, ce qui lui a permis de se placer devant Andrea Kimi Antonelli, avec qui il partage la première ligne, et alors que les tensions sont pour le moment désamorcées entre eux, avec l’autorisation donnée par Toto Wolff de se battre durement.

Derrière, on retrouve les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. En troisième ligne, Lewis Hamilton est aux côtés de Max Verstappen, tandis que la quatrième ligne se compose d’Isack Hadjar et Charles Leclerc, qui était très déçu de sa qualification.

Arvid Lindblad est heureux de son week-end, et il s’est qualifié neuvième après avoir été dans le top 10 tout au long du week-end. En dixième place, Franco Colapinto confirme ses bonnes dispositions avec Alpine depuis les évolutions de l’A526.

Nico Hülkenberg est 11e, c’est la sixième fois de la saison en huit séance qualificatives de courses et de Sprints. Il devance Liam Lawson, puis Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly en septième ligne. Carlos Sainz et Oliver Bearman suivent devant Esteban Ocon et Alex Albon. Fernando Alonso devance Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

21h00 : Et la pluie a refait son apparition à un peu plus d’une heure du départ, avec le risque de mouiller la piste, même si elle est pour le moment légère !

21h02 : Lance Stroll s’était qualifié entre les deux Cadillac, et des changements ont été faits sur sa voiture, ce qui le renvoie dans la voie des stands pour le départ.

21h04 : Les pilotes n’ont encore jamais couru sous la pluie, hormis Gasly qui a testé l’Alpine et Leclerc et Verstappen qui avaient roulé à Barcelone sur piste humide. Mais l’idée de rouler sur l’asphalte humide pendant la course est un sujet d’inquiétude pour certains.

21h07 : Une chose semble sûre, la décision de passer une journée à rouler sous la pluie en février pourrait avantager Ferrari et Red Bull s’il pleut. C’est en tout cas ce qu’a révélé Andrea Stella, le directeur de McLaren.

21h10 : Outre les évolutions de la W17, c’est aussi la capacité de Mercedes à être plus rapide en ligne droite qui fait de l’équipe la favorite pour cette course, notamment face à McLaren qui concède de la vitesse de pointe.

21h12 : Un des autres sujets de discussion ce week-end est le moteur de la F1 pour 2027, alors que des frictions existent pour adopter la proposition de réduire à 40 % la part électrique du moteur l’année prochaine. Verstappen a menacé de partir si ça n’arrive pas, et McLaren a abondé en son sens.

21h16 : Pour Russell, l’accrochage avec Antonelli au sprint, c’est du passé. L’auteur de la pole position s’est confié lors de la parade des pilotes : "C’est du passé, les choses sont apaisées. Bien sûr, nous sommes des compétiteurs, et l’émotion est toujours palpable dans le cockpit. Nous espérons simplement offrir un doublé à l’équipe, mais soyons honnêtes, dans ces conditions, ce ne sera pas facile. On a vu que McLaren est rapide, Ferrari était très performante en début de course dans le froid chinois, alors on verra bien."

21h19 : La pluie fine s’est plus ou moins arrêtée, pas de quoi détremper le circuit. Les radars météo sont plutôt optimistes pour les deux prochaines heures. Un Grand Prix finalement totalement sur le sec ?

21h21 : Les premières F1 entrent en piste pour des tours de reconnaissance. Les pneus intermédiaires sont de sortie, la piste est un peu grasse avec la pluie fine.

21h25 : En cas de course sur le sec, Pirelli envisage une stratégie à un seul arrêt avec deux stratégies privilégiées : dur puis médium ou médium puis dur. Une stratégie tendre - dur est aussi possible pour rester sur un arrêt.

21h27 : Confirmation que la piste n’est pas assez mouillée pour les intermédiaires. Ce sont des slicks qui sont chaussés pour le 2e tour de reconnaissance.

21h29 : La pluie reprend légèrement. Oscar Piastri indique à son ingénieur ne pas savoir s’il faut des slicks ou des intermédiaires ! Intéressant !

21h32 : Pour Lewis Hamilton, tout est possible dans ces conditions. Le pilote Ferrari, qui s’élance en cinquième position, a indiqué lors de la parade avoir eu en plus un problème de puissance moteur.

"Je ne dirais pas qu’hier a été décevant, je prends vraiment du plaisir ce week-end. J’adore piloter sur ce circuit et je suis triste que ce soit le dernier jour. Mais c’est positif car il y avait beaucoup de potentiel, et je pense que nous aurions pu nous battre pour la troisième place (sur la grille). Mais je me donne à fond et j’essaie d’en tirer le maximum. Je n’ai pas vraiment fait d’erreur lors de mon dernier tour."

"Et on a vu après qu’il y a eu un autre problème : la puissance était insuffisante, ce qui empêchait le mode ligne droite de fonctionner correctement. Donc, il y a beaucoup de points positifs à retenir, et aujourd’hui, avec ces conditions délicates, tout est possible."

21h37 : Les tentes de protection présentes sur chaque place de la grille de départ ont été enlevées. Les équipes estiment qu’il n’y aura pas de pluie d’ici au départ. L’envol devrait donc bien se faire à l’heure prévue, à 22 heures.

21h41 : Lance Stroll, pilote Aston Martin qui s’élancera des stands, fait la moue après ses tours de reconnaissance : "Aucune adhérence ! C’est délicat. Ces pneus sont très difficiles à faire monter en température par temps froid et pluvieux. On ne peut pas les faire fonctionner correctement. Le défi sera de trouver de l’adhérence."

21h43 : Et la pluie joue avec les nerfs des pilotes et des équipes ! Elle revient de manière un peu plus intense qu’il y a quelques minutes.

21h47 : La pluie s’intensifie, et cela pourrait aider les pilotes, alors que Pérez disait il y a quelques minutes que la décision était "difficile" entre les intermédiaires et les slicks, et qu’un peu plus de pluie rendrait le choix aisé !

21h48 : Norris dit que la piste est "glissante", et Verstappen dit qu’elle est "slippery when wet", soit "glissante quand elle est mouillée". Reste à savoir si c’est une référence à l’album du même nom sorti par Bon Jovi !

21h51 : Piastri confirme des conditions de piste difficiles lors de la mise en grille : "C’était horrible, très dur. Ca sera un départ intéressant."

21h52 : Norris est convaincu que Hamilton et Leclerc vont tirer leur avantage des conditions en début de course : "Je m’attends à voir les Ferrari en tête après quelques tours".

21h54 : Antonelli pense que la mise en température des pneus sera cruciale : "Il faudra les mettre en condition sans avoir de graining."

21h57 : Norris et Piastri sont en pneus intermédiaires, comme Hülkenberg, Bortoleto, Sainz, Pérez et Bottas ! Russell, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Bearman, Ocon, Albon, Alonso et Stroll sont en tendres, et Lindblad, Colapinto, Lawson et Gasly sont en mediums.

22h03 : Les feux ne s’éteignent pas ! La FIA lance un deuxième tour de formation dans la confusion la plus totale, alors qu’Antonelli a légèrement bougé.

22h04 : Lindblad a un problème de boîte de vitesses, et son beau week-end semble s’arrêter là.

22h05 : Piastri dit que la pluie s’est arrêtée et que le pari des intermédiaires n’était pas bon.

22h07 : Il y a un tour de formation supplémentaire... c’est pour la voiture de Lindblad qui était encore en piste. Il y aura donc 68 tours au lieu de 70.

Départ : Très bon départ de Norris qui plonge en tête à l’intérieur ! Antonelli est deuxième, et Piastri tente d’attaquer mais se fait passer par Hamilton !

Tour 1 : Verstappen est sixième, Hadjar est huitième derrière Leclerc.

Tour 2 : Piastri rentre au stand chausser des mediums alors que Norris reste en piste et parvient à retenir les Mercedes !

Tour 3 : Norris rentre au stand chausser des pneus mediums, et c’est Verstappen qui fait le meilleur tour en 1’20"276. Antonelli prend la tête avec huit dixièmes d’avance non sans être attaqué par Russell, et à la tête d’un groupe très serré. McLaren perd déjà très gros.

Tour 4 : Antonelli accélère et signe un 1’18"974, et Russell est à 7 dixièmes. Hamilton est proche d’eux mais ne se débarrsse pas de Verstappen, Leclerc et Hadjar. Colapinto est septième à 4 secondes, devant Lawson, Bearman et Alonso ! Tous les pilotes en intermédiaires se sont déjà arrêtés.

Tour 5 : Antonelli accélère en 1’17"974, et il est battu par Russell mais surtout par Verstappen en 1’17"834, alors que Norris a fait une erreur mais reste 14e devant Piastri. Son ingénieur lui dit que le relais sera très long.

Tour 6 : Antonelli améliore en 1’17"058, battu par Russell en 1’17"034, il y a 5 dixièmes entre les deux pilotes. Hamilton est à plus d’une seconde et menacé par Verstappen, et Leclerc est décroché. Russell dépasse Antonelli qui rate son freinage, bloque les roues et manque de l’empaler !

Tour 7 : Russell a amélioré le meilleur tour en 1’16"365, il a forcément creusé l’écart après l’erreur de l’Italien, qui voit Hamilton revenir dans son sillage.

Tour 8 : Russell voit déjà Antonelli revenir à moins d’une seconde, la bataille n’est pas finie ! Hamilton est distancé, et Verstappen le colle encore. Plus loin, Norris est remonté 11e, et Piastri 14e. Gasly est dixième après avoir passé Alonso, qui est donc 12e derrière Norris.

Tour 9 : Antonelli montre qu’il n’a rien perdu avec ce plat sur les pneus, il signe le record en 1’16"047. Verstappen dépasse Hamilton pour la troisième place. Hamilton se plaint de ne pas avoir de puissance.

Tour 10 : Russell riposte en 1’15"796, et il repousse Antonelli à une seconde. Verstappen est à 3 secondes de l’Italien, et Hamilton reste dans la seconde, tout en voyant Leclerc revenir à 1"4. Hadjar est à 2"6 et il a décroché Colapinto à 12 secondes. Lawson, Bearman et Gasly sont toujours dans le top 10, Norris est 11e devant Albon et Piastri. Alonso, Ocon, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Bortoleto, Pérez et Bottas suivent.

Tour 11 : Russell accélère en 1’15"778, et Antonelli fait immédiatement mieux en 1’15"740 ! L’écart reste d’une seconde.

Tour 12 : Russell reprend le meilleur temps en 1’15"572, et l’écart est de 1"2. Les Mercedes sont bien plus rapides et ont repoussé Verstappen à 4"9. Gasly et Norris dépassent Bearman, et le Britannique dépasse l’Alpine, il est neuvième.

Tour 13 : Antonelli a dépassé Russell mais ce dernier repasse. Antonelli attaque au premier virage mais Russell résiste ! C’est tendu entre les Mercedes, et Albon est arrêté au virage 10, le drapeau jaune est déployé. Piastri en profite pour s’arrêter à nouveau, il semble qu’il se soit accroché avec Albon à l’épingle !

Tour 14 : La course est quelque peu suspendue, mais la Williams d’Albon est enlevée et la course reprend ses droits ! Piastri a en fait harponné Albon et éventré son ponton.

Tour 15 : Antonelli est dans le sillage de Russell, la bataille va continuer !

Tour 16 : Russell garde six dixièmes de marge sur Antonelli, Verstappen est à 4"5, et Hamilton est dans le sillage de la Red Bull. Leclerc est à 5"9 et a Hadjar dans son sillage. Norris s’arrête à nouveau, avec un problème de fiabilité. Il est reparti 14e en mediums.

Tour 17 : Russell bat le record du tour en 1’15"477 mais Antonelli fait mieux en 1’15"411, ils sont toujours roue dans roue ! Et Russell se rate à la chicane mais reste devant tout juste ! Les deux pilotes sont côte à côte dans la ligne droite, mais Antonelli cède !

Tour 18 : Antonelli est encore proche dans la longue ligne droite mais il n’attaque pas pour le moment, possiblement pour des questions de gestion de batterie. Verstappen est toujours à 4"8, et Hamilton toujours dans son sillage.

Tour 19 : Le duo Mercedes continue de rouler roue dans roue et nous offrir un duel magnifique, tout en creusant drastiquement l’écart sur Verstappen, qui perd entre 5 et 7 dixièmes au tour. Hamilton et Leclerc sont dans le top 5 devant Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly et Bearman.

Tour 20 : Antonelli n’attaque plus pour le moment, alors que Bearman a été noté pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes. Hülkenberg a quant à lui écopé d’une pénalité, et Alonso est noté pour la même raison que Bearman.

Tour 21 : Antonelli est proche ! Il tente d’attaquer à nouveau à la fin du tour mais cède à nouveau.

Tour 22 : L’Italien retente au premier virage, en vain ! L’écart n’a pas dépassé une demi-seconde entre eux depuis leur premier duel ! Hamilton se rate à la chicane et perd 4 secondes sur Verstappen ! Et Antonelli attaque à la fin du tour, il dépasse Russell dans la ligne droite avec une Cadillac à côté d’eux !

Tour 23 : Russell est maintenant à huit dixièmes, mais il reste au contact. Verstappen est à 7 secondes, Hamilton à 4"8, et Leclerc à 3"3 de son équipier. Hadjar est à 1"2 et Colapinto à 23 secondes. Et Piastri écope logiquement de 10 secondes de pénalité pour l’accident avec Albon.

Tour 24 : Antonelli tente d’accélérer, mais Russell reste dans la seconde. Norris prend un tour par les Mercedes. Antonelli se rate à l’épingle ! Russell passe mais Antonelli attaque à la chicane, ils se touchent, et Antonelli coupe la chicane pour prendre la tête !

Tour 25 : Russell repasse car Mercedes lui demande de laisser la place, mais il attaque encore dans la ligne droite ! Russell reste devant... pour l’instant !

Tour 26 : Pas d’attaque à ce tour, la tension retombe un peu malgré des plaintes des deux pilotes dans la radio. Alonso rentre abandonner au stand.

Tour 27 : Antonelli est de nouveau très proche et prêt à attaquer, tandis que Verstappen est à six secondes du duo.

Tour 28 : Antonelli se montre encore très pressant mais reste derrière, il semble clairement avoir la main pour attaquer Russell, mais à chaque fois qu’il l’a fait, a toujours été repassé.

Tour 29 : Nous nous concentrons sur cette lutte car dans le peloton, les écarts sont plus étendus, et il n’y a actuellement aucune autre bataille en piste.

Tour 30 : Russell se rate à la chicane ! Il est à l’arrêt avec ce qui semble être un problème mécanique ! Quelle malchance pour lui, et pour nous après ce duel ! La voiture de sécurité virtuelle est déployée, et le Britannique est en rage !

Tour 31 : Colapinto, Lawson, Gasly, Bearman, Sainz et Pérez s’arrêtent sous voiture de sécurité virtuelle.

Tour 32 : Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc et Hadjar en font autant, mais pas Norris, qui est neuvième. Hadjar profite du double arrêt chez Ferrari pour dépasser Leclerc ! Et la course est relancée.

Tour 33 : Verstappen repart bien plus vite qu’Antonelli, il est à 4"4.

Tour 34 : Antonelli reprend du rythme, et il devance Verstappen, Hamilton et Hadjar. Leclerc est cinquième devant Colapinto, qui pointe à 30 secondes mais en a 11 d’avance sur Lawson. Gasly suit devant Norris et Sainz, qui a passé Bearman. Hadjar bloque Leclerc avec un coup de volant heureusement effectué bien avant que la Ferrari n’arrive à sa hauteur.

Tour 35 : Antonelli accélère et repasse l’écart face à Verstappen au-dessus des cinq secondes. Leclerc s’agace face à Hadjar : "Ca a failli être un accident énorme".

Tour 37 : Antonelli a maintenant 6"3 d’avance sur Verstappen, et Hamilton roule bien plus vite que le Néerlandais. Hadjar est aussi sous enquête pour non-respect des drapeaux jaunes.

Tour 38 : Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’15"285, mais Verstappen a accéléré et il ne lui reprend que trois dixièmes. Norris a pris la huitième place à Gasly. Lawson est sous enquête pour un incident dans le tour de formation.

Tour 39 : Antonelli accélère en 1’15"235 et il porte son avance à près de 7 secondes sur Verstappen. Hamilton est toujours à 5 secondes, et Leclerc attaque encore Hadjar, en vain. Le directeur de course a signalé que Hadjar a bougé plusieurs fois pour se défendre, ce sont les commissaires qui décideront de lancer une enquête.

Tour 40 : Les écarts sont stables entrel es trois leaders, même si Verstappen semble un peu moins véloce que les deux pilotes qui l’entourent. Leclerc a dépassé Hadjar. Et Norris est au ralenti ! Il tire tout droit et gare sa McLaren à l’épingle, c’est fini pour le champion du monde en titre.

Tour 41 : Hamilton signe encore le meilleur tour en course en 1’15"139.

Tour 42 : Antonelli a perdu beaucoup de temps à cause des retardataires, et il n’a plus que 4"7 d’avance sur Verstappen ! C’est Pérez qui a fait n’importe quoi.

Tour 43 : Antonelli est énervé et attaque fort, il creuse l’écart. Hamilton revient à 4 secondes, et Pérez a eu une rupture de suspension en rentrant au stand ! La suspension avant a cassé sans prévenir.

Tour 44 : Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’14"814, et Hadjar est sous enquête pour avoir changé deux fois de direction. Il reste 24 tours et le Français est cinquième, avec 40 secondes d’avance sur Colapinto.

Tour 45 : Et Hadjar écope de 10 secondes de pénalité ! Cela ne changera rien à son résultat, mais il peut oublier un dépassement sur Leclerc.

Tour 46 : Antonelli a remis 5"5 d’écart entre lui et Verstappen, mais c’est Hamilton qui est le plus rapide en piste et à 3 secondes de Verstappen. La voiture de sécurité virtuelle a été brièvement déployée pour des débris, et l’entrée des stands fermée.

Tour 47 : Antonelli n’a plus que 4 secondes d’avance, il a perdu avec la VSC, et Hamilton est à 3"1. Leclerc est à 7"8, et Hadjar à 2"2. Colapinto suit devant Lawson, Gasly, Sainz et Bearman. Piastri est à 6"8 de la Haas et a en plus une pénalité de 10 secondes.

Tour 48 : Bottas prend 5 secondes de pénalité pour avoir fait un excès de vitesse dans les standS. Et en piste, Hamilton revient à 2"5 de Verstappen !

Tour 50 : Les écarts se stabilisent devant, alors qu’Antonelli a pris un tour à Lawson. Leclerc demande à son ingénieur de ne plus lui parler de la course, sauf en cas de problème critique.

Tour 51 : Antonelli accélère en 1’14"770 et il a 5"8 d’avance sur Verstappen, qui garde toujours 2"4 de marge sur Hamilton.

Tour 52 : Antonelli améliore en 1’14"604, et Hamilton est à 1"9 de Verstappen.

Tour 53 : Antonelli signe un nouveau meilleur tour en 1’14"366, et la voiture de sécurité virtuelle est sortie, on ne sait pas pourquoi. Stroll, Hadjar, et Piastri en profitent. Hadjar et Piastri en profitent pour purger leur pénalité, mais Hadjar est aussi sous enquête pour non respect des drapeaux jaunes. Et c’est pour un débris que la VSC est déployée.

Tour 54 : La course est relancée, et Antonelli à 6"6 d’avance, alors que Hamilton est à 1"5 de Verstappen. Leclerc est à 15 secondes après une erreur à la chicane, Hadjar à 18 secondes du Monégasque.

Tour 55 : Hamilton est maintenant à huit dixièmes de Verstappen, qui peine à retrouver son rythme, face à une Ferrari particulièrement véloce.

Tour 56 : Antonelli a la vie facile en tête, mais la bataille fait rage entre Verstappen et Hamilton, qui se montre très pressant.

Tour 57 : Le Britannique n’y va pas, mais il teste ses opportunités derrière la Red Bull, dont les pneus sont visiblement fatigués. Le non respect des drapeaux jaunes de Hadjar sera étudié après la course...

Tour 58 : Antonelli profite de la bataille derrière lui, et porte son avance à près de 9 secondes. Leclerc perd du temps mais n’est pas menacé. En revanche, Gasly est revenu sur Lawson, il est à 7 dixièmes !

Tour 59 : La Ferrari est à la peine en ligne droite, il demande plus de puissance à son ingénieur car il ne parvient pas à attaquer la Red Bull.

Tour 60 : Hamilton ressort de la zone du mode dépassement, il est à plus d’une seconde de Verstappen. Gasly en fait de même derrière Lawson.

Tour 61 : Hamilton est revenu dans la seconde mais peine toujours à attaquer quand il le voudrait. Gasly est exactement dans la même situation. Hamilton se rapproche enfin, mais Verstappen se décale deux fois aussi.

Tour 62 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’14"340, et Hamilton attaque Verstappen à l’extérieur au premier virage ! Le Britannique est deuxième, mais Verstappen reste dans son sillage.

Tour 63 : Antonelli frôle les 10 secondes d’avance, et Hamilton résiste à Verstappen, mais le Néerlandais est toujours à l’attaque. Hadjar s’arrête à nouveau car il a écopé d’un Stop and Go ! Il ressort en pneus tendres et toujours devant Colapinto.

Tour 64 : Hamilton résiste pour le moment, Verstappen est à 9 dixièmes. Gasly n’est toujours pas passé devant Lawson.

Tour 65 : Piastri dépasse Bortoleto pour la 12e place, après avoir purgé sa pénalité. Devant, Hamilton résiste toujours à Verstappen.

Tour 66 : Déjà auteur d’un podium avec une troisième place en début de saison, cette deuxième position serait le meilleur résultat de Hamilton depuis Las Vegas 2024. Lawson et Gasly ont tous deux coupé la chicane et repris la piste dans le même ordre. Piastri dépasse aussi Hülkenberg mais il est à 26 secondes des points.

Tour 67 : Verstappen décroche un peu derrière Hamilton, il est à plus d’une seconde, mais il a activé le mode dépassement pour ce tour.

Dernier tour : Antonelli accélère encore avec le meilleur premier secteur absolu, alors qu’on sait que Wolff lui a interdit. Verstappen est encore proche de Hamilton, et ils sont dans un groupe de retardataires.

Arrivée : Antonelli bat le meilleur tour en 1’14"210 et s’impose pour la quatrième fois ce sa carrière, et la quatrième fois consécutive. Hamilton tient la deuxième place devant Verstappen, qui signe son premier podium de la saison.

Leclerc est quatrième devant Hadjar, et Colapinto qui améliore son meilleur résultat en carrière avec la sixième place. Lawson résiste à Gasly pour terminer septième devant le Français, Sainz arrache encore deux points pour Williams, et Bearman prend le dernier point.

Piastri termine 11e, c’est un zéro pointé pour McLaren, et il devance Hülkenberg et Bortoleto. Ocon suit devant Stroll et Bottas. Il y a eu six abandons.