Une sneaker d’Esteban Ocon et une Formule 1 à piloter : le pari fou de LEVAC

La collaboration entre Esteban Ocon et la marque française LEVAC franchit une nouvelle étape avec le lancement, ce 19 août 2026, du concours EO31, entièrement construit autour du numéro 31 du pilote français. Pour accompagner les 3 131 sneakers fabriquées en France et individuellement numérotées, la marque a imaginé une série de récompenses exclusives, jusqu’à une expérience au volant d’une Formule 1 au Castellet !

Après avoir dévoilé la EO31 Signature Sneaker by Esteban Ocon, LEVAC donne donc une nouvelle dimension à son association avec le pilote français. Ambassadeur de la marque, Ocon est au cœur d’un projet qui se veut différent d’une simple collaboration commerciale entre un sportif et une enseigne.

La EO31 a été pensée comme une sneaker disposant de sa propre identité, directement inspirée par l’univers du pilote et construite autour de son numéro emblématique. Son nom, son histoire, sa série limitée et désormais son concours reposent tous sur le chiffre 31.

Fabriquée en France, la EO31 est limitée à seulement 3 131 exemplaires, tous individuellement numérotés. Et c’est précisément ce numéro attribué à chaque paire qui constitue le cœur du concours lancé par LEVAC.

"Nous ne voulions pas créer une collaboration de façade avec Esteban. La EO31 devait avoir sa propre histoire, son propre langage et une vraie raison d’exister. Le 31 est partout : dans son nom, dans les 3 131 exemplaires, dans les numéros gagnants, dans l’offre de lancement et dans les expériences que nous avons imaginées autour de la paire. Avec ce concours, acheter une EO31, ce n’est plus seulement choisir une sneaker : c’est entrer dans son histoire," explique Karim Moundji, cofondateur de LEVAC.

Des numéros gagnants jusqu’au dernier exemplaire

Le principe du concours est simple : certains numéros de la série donnent directement accès à des récompenses liées à Esteban Ocon et au sport automobile.

Ainsi, toutes les EO31 dont le numéro se termine par 31 sont gagnantes. Leur détenteur remportera un mini-casque officiel d’une valeur de 165 euros, transformant le numéro signature du pilote français en véritable fil rouge de l’opération.

Mais trois numéros ont été désignés comme particulièrement exceptionnels : 0031, 1331 et 3131.

Le propriétaire de la paire n°0031 remportera une paire de gants de course dédicacés par Esteban Ocon.

Le détenteur de la n°1331 aura droit à une rencontre privée avec le pilote français, accompagnée d’une séance photo privée.

Enfin, la dernière paire de la série, la n°3131, donnera accès à une expérience au prochain Grand Prix de Monaco avec LEVAC. Un choix particulièrement symbolique pour le dernier numéro de cette édition limitée.

Une Formule 1 à piloter au Castellet

Le concours ne s’arrêtera toutefois pas lorsque la paire n°3131 aura trouvé preneur. Au contraire, le sold out de la série déclenchera le grand final de l’opération.

Un numéro sera alors tiré au sort parmi l’ensemble des détenteurs d’une EO31. Le gagnant remportera le lot ultime imaginé par LEVAC : une expérience de pilotage au volant d’une Formule 1 avec Winfield, sur le circuit Paul Ricard au Castellet.

331 paires à 131 euros pour lancer l’opération

LEVAC pousse également la logique du chiffre 31 jusque dans le prix de lancement.

Les 331 premières EO31 sont proposées à 131 euros, contre un prix public de 199 euros. Pour bénéficier de cette offre, il suffit d’utiliser le code EO31, dans la limite des exemplaires concernés et des disponibilités.

Au-delà de cette opération de lancement, la EO31 reste commercialisée au tarif public de 199 euros, toujours dans la limite des 3 131 exemplaires produits.

Le concours a débuté officiellement ce 19 août et son lancement est accompagné d’une vidéo mettant en scène Esteban Ocon, diffusée sur les réseaux sociaux de LEVAC et du pilote (à voir ci-dessous).

Une sneaker française jusqu’au bout

Cette opération s’inscrit dans la volonté affichée par LEVAC de défendre une identité française dans l’univers de la sneaker. La EO31 a ainsi été pensée, développée et fabriquée en France, avec l’ambition d’associer fabrication locale, design, culture lifestyle et collaborations avec des personnalités fortes.

Pour la marque, Esteban Ocon ne constitue donc pas simplement un nom associé à un modèle existant. L’objectif affiché depuis le début était de construire un véritable territoire autour du pilote, de son numéro 31 et de l’univers de LEVAC.

La marque française, qui défend la conviction selon laquelle "la singularité ne se revendique pas, elle se construit", entend ainsi proposer une vision plus personnelle, incarnée et contemporaine de la sneaker française. Ses collections reposent notamment sur le design, la fabrication française, les séries limitées et les collaborations.

Avec la EO31, cette philosophie se traduit par une édition limitée à 3 131 exemplaires numérotés, une mécanique de concours entièrement articulée autour du chiffre 31 et des récompenses qui vont du mini-casque officiel à une rencontre avec Esteban Ocon, en passant par une expérience au Grand Prix de Monaco.

Et au bout de l’opération, un seul détenteur pourra aller encore plus loin avec une expérience de pilotage d’une Formule 1 au Castellet.

La EO31 est disponible dans la limite des 3 131 exemplaires produits. Les modalités détaillées et le règlement du concours sont accessibles sur le site de LEVAC.

Les informations clés

Modèle : EO31 Signature Sneaker by Esteban Ocon

Collaboration : Esteban Ocon × LEVAC

Édition limitée : 3 131 exemplaires individuellement numérotés

Fabrication : France

Prix public : 199 €

Offre de lancement : 131 € pour les 331 premières paires avec le code EO31

Numéros se terminant par 31 : mini-casque officiel d’une valeur de 165 €

N°0031 : gants de course dédicacés par Esteban Ocon

N°1331 : rencontre avec Esteban Ocon et séance photo privée

N°3131 : expérience au prochain Grand Prix de Monaco avec LEVAC

Grand lot après le sold out : expérience de pilotage d’une Formule 1 avec Winfield au Castellet

Lancement du concours : 19 août 2026

La vidéo du concours :