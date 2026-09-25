’C’est toujours pour ma gueule’ : Ocon en a ’marre de tout’ après une Q3 ratée à Bakou

Haas F1 a signé une performance d’ensemble plutôt solide à Bakou ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais le potentiel qu’avait la VF-26 laisse un goût particulièrement amer aux pilotes, et surtout à Esteban Ocon, qualifié 14e alors qu’il allait améliorer largement son tour. Mais un drapeau jaune a tout ruiné et l’a empêché de boucler un chrono qui était nettement en amélioration.

Le Français n’a pas caché sa déception après la séance lorsqu’il a analysé sa séance, et qu’il a dû encore parler d’une élimination en Q2 alors qu’il était convaincu d’avoir fait le nécessaire pour aller chercher une place dans le top 10.

"Je ne crois pas que je mérite toute la merde qui me tombe sur les épaules depuis le début de saison. J’étais sur un super tour qui m’aurait fait passer en Q3, et drapeau jaune encore une fois" a déclaré Ocon à Canal+.

"C’est toujours pour ma gueule donc j’en ai vraiment marre, j’en ai marre de tout. Ca me saoule, demain on va essayer de rattraper tout ça. On a une voiture qui marche, pour une fois. Pour une fois ça allait dans le bon sens pour rentrer en Q3 et faut qu’on se tape ça donc ça me gave fortement."

"La performance est plutôt solide depuis quelques courses, mais on ne concrétise pas pour diverses raisons. Il y a toujours des raisons et ce n’est jamais dans le bon sens, donc c’est fatiguant. Mais c’est comme ça, il faut garder la tête haute et continuer."

Bearman

"Pour être honnête, je ne progressais pas vraiment dans le dernier tour, j’aurais peut-être eu une meilleure aspiration pour finir et progresser un peu, mais c’est agaçant" déplore le Britannique.

"C’est difficile car on vient de Madrid où le week-end était horrible pour nous, et on était dans la lutte pour la Q3 avec Esteban depuis le début du week-end donc c’est dommage, mais on peut être fiers du travail effectué en Q1."

"C’était plus difficile, je n’avais pas une bonne position, je n’avais pas d’aspiration, j’en ai eu une en Q2 mais les choses changent quand vous avez l’aspiration et de l’air sale, donc je peux voir un dixième de perdu sur mon tour en effet."