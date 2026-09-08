Une Red Bull RB22 trop délicate : Lawson a juste envie de retrouver sa Racing Bulls !

L’absence d’Isack Hadjar se prolonge et Liam Lawson a de nouveau été appelé à le remplacer chez Red Bull à Madrid, pour la 3e fois. Si cette situation n’est évidemment pas idéale pour l’écurie Racing Bulls, Alan Permane estime que l’organisation du week-end a cette fois été plus simple à gérer à Monza, notamment parce que l’équipe avait suffisamment anticipé l’éventualité d’un nouveau forfait du Français. Cela devrait donc encore mieux se passer à Madrid avec un duo Lindblad - Tsunoda reconduit.

Alan Permane, directeur de Racing Bulls, a expliqué que la préparation du remplacement de Hadjar avait été plus simple pour Monza, précisément parce que l’hypothèse d’une nouvelle absence avait été anticipée suffisamment tôt.

"C’était plus facile ce week-end. Liam savait qu’il y avait une très forte possibilité qu’il pilote chez Red Bull," a expliqué Permane.

Selon le Britannique, Isack Hadjar a pourtant tout tenté pour être suffisamment remis à temps afin de retrouver son baquet. Mais Racing Bulls avait déjà préparé toute sa logistique en prévision d’un éventuel nouveau forfait.

"Isack a fait tout ce qu’il pouvait pour revenir, mais nous avions prévu des séances de simulation, les vols étaient réservés, les séances de simulateur étaient programmées, et nous avons simplement dû appuyer sur le bouton pour les lancer."

L’organisation avait donc été verrouillée avant même que l’équipe sache avec certitude si Hadjar serait en mesure de reprendre le volant. Une fois cette préparation engagée, Racing Bulls disposait d’un plan plus clair pour Monza. Et ce sera encore le cas à Madrid.

Lawson veut retrouver son propre baquet

Cette situation reste néanmoins loin d’être idéale pour l’écurie, notamment sur le plan sportif, mais aussi pour Liam Lawson. Le Néo-Zélandais intervient en effet à bord d’une monoplace qu’il connait moins bien, plus performante mais surtout plus difficile à piloter que sa Racing Bulls.

Permane ne cache d’ailleurs pas que le principal intéressé aimerait naturellement retrouver son propre baquet.

"Ce n’est pas idéal, ce n’est certainement pas idéal pour nous. Liam, même s’il est heureux d’aider, nous dit simplement : ’Je veux retrouver ma voiture’."

Le directeur de Racing Bulls assure toutefois que Lawson connaît parfaitement la situation et sait qu’il pourra récupérer son baquet dès que Hadjar sera jugé apte à reprendre la compétition.

"Je lui dis que le baquet est là, prêt pour lui dès qu’Isack sera rétabli et en bonne santé. En attendant notre filière est ainsi créée pour que nos pilotes puissent intervenir dans les deux équipes au besoin. Bon, je doute de voir Max Verstappen un jour chez nous (rires)."

Sur le plan technique, Liam Lawson a également pu fournir à Racing Bulls des informations particulièrement intéressantes. Ayant maintenant une connaissance directe de la Red Bull RB22, le Néo-Zélandais est en mesure de comparer les deux monoplaces et de mettre en évidence leurs différences de comportement.

Selon Permane, l’un des principaux constats concerne le niveau d’appui aérodynamique offert par la voiture de Racing Bulls.

"Il nous a donné quelques retours, et l’un d’eux est que leur voiture a beaucoup plus d’appui," a-t-il expliqué.

"Dans les virages rapides, il le ressent vraiment. À Zandvoort notamment, dans ces virages à très haute vitesse, il disait que l’on pouvait vraiment sentir l’appui en plus, même si les écarts ne sont que de quelques dixièmes sur un tout."

"Ensuite, toujours selon lui, la nôtre est un peu plus facile dans les virages à vitesse faible ou moyenne, jusqu’à la sortie. Elle n’est peut-être pas aussi rapide, je suis certain qu’elle ne l’est pas, mais je pense qu’elle est un peu plus facile à gérer."