Hamilton déplore le manque de courses sous la pluie et l’attribue aux jeunes pilotes

Lewis Hamilton a suggéré que tous les pilotes de F1 n’ont pas la même approche en matière de course sous la pluie, les plus jeunes ayant été habitués à ne pas courir dans des conditions trop délicates. Selon lui, cela fait un peu plus hésiter la direction de course, qui ne sait pas qui écouter, et cela peut avoir un rôle dans le fait que ces hésitations réduisent la possibilité de rouler sur piste mouillée.

Après un tour sur piste humide à Zandvoort, Sepang semblait être la première vraie occasion de rouler sur le mouillé, mais le départ a été retardé de 40 minutes en raison des conditions, car le pilote de la voiture de sécurité a jugé les conditions trop difficiles.

"J’avais hâte de disputer une course sous la pluie" a déclaré Hamilton. "Quand il a commencé à pleuvoir, je me suis dit ’ah ouais, ça va être amusant’. Nous avons fait les tours jusqu’à la grille, et il y avait évidemment beaucoup de projections, et puis avec tout le retard et tout ça, au final je n’ai pas eu cette bataille que je voulais mener avec Max, qui m’enthousiasmait, et Kimi."

"Les courses sous la pluie ne sont plus les mêmes qu’avant, c’est sûr. J’ai eu de superbes courses, en 2008 sous la pluie, à l’époque, nous avions finalement plus d’essais, nous avions de meilleurs pneus pour la pluie, parce que nous étions capables, je suppose, de développer davantage avec Bridgestone à l’époque."

"J’adore courir sous la pluie, personnellement. Je pense que les gars qui dirigent le show sont beaucoup plus prudents, mais d’un autre côté, les jeunes pilotes qui arrivent sont de plus en plus prudents. Nous, les pilotes de la vieille école, disons ’allons courir’, et la plupart des jeunes disent : ’ne courons pas’."

"Ils reçoivent donc deux types d’informations différents, et ils sont super prudents également. C’est donc là que je me dis ’allons-y’, dans des conditions extrêmes. Parce que c’est là que nous pouvons vraiment nous tester. Est-ce plus risqué ? Absolument."

"Lorsque j’étais en piste avec des pneus slicks en Malaisie, c’était également dans les conditions les plus délicates, mais j’adore ce défi. Et c’est ça la course, là où l’on doit piloter à l’instinct, et c’est vraiment là que l’on peut faire la différence. Et en fin de compte, c’est là que j’ai fait la différence sous la pluie."

Carlos Sainz estime pour sa part que le timing de la direction de course était parfait en Malaisie, estimant que l’état de la piste ne permettait pas de se lancer auparavant.

"De mon côté, le moment où la FIA est intervenue et a donné le feu vert pour courir était correct compte tenu de l’intensité de la pluie. Je pense que nous étions tous d’accord pour dire qu’il pleuvait trop pour courir" indique l’Espagnol. "Et le moment où ils ont donné le feu vert pour courir était le moment parfait, ou le bon."

"Nous avons simplement essayé et nous avons échoué, mais pas parce que nous ne voulions pas courir sous la pluie, c’est parce qu’un facteur externe comme le logiciel a failli. Mais s’il pleut, j’accueille la pluie à bras ouverts et cela me donne en fait de meilleures chances de faire quelque chose ce week-end."

Après une sortie de piste dans les graviers lors du tour de formation, Isack Hadjar a déclaré que les nouvelles unités de puissance, qui consomment beaucoup d’énergie électrique, ne facilitaient pas le pilotage sous la pluie.

"Il y a deux problèmes. Il y a le problème logiciel, où l’on ne sait pas vraiment quand la puissance va s’enclencher, et la pluie, ce n’est pas idéal, il semble aussi que les pneus intermédiaires ne peuvent tout simplement pas supporter l’eau stagnante" a déclaré Hadjar.

"Il faut donc que la piste soit au maximum juste mouillée et constante. Mais ce n’est pas comme ça que j’ai grandi, pour moi, on met des pneus pluie sur une piste mouillée et on roule tout simplement ; et maintenant c’est dur, c’est du genre ’je dois éviter cette plaque’, tout ça. On a juste besoin de mieux."

Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie à Singapour, et la question est de savoir quelle sera son intensité. Hamilton ne pense pas que ce soit un gage de conditions difficiles, car l’humidité prend souvent le pas sur la pluie.

"Il y a de la pluie au pronostic météo tous les jours ici, donc ça ne veut pas vraiment dire grand-chose car c’est l’humidité", a déclaré Hamilton. "Chaque année où nous venons, il y a du tonnerre et des éclairs au pronostic, et le plus souvent il ne pleut jamais."

"Donc, quand il pleut ici, c’est intense et c’est vraiment difficile sur la piste. Je pense que la courte séance dont nous disposons rend les choses difficiles, mais c’est la même chose pour tout le monde."

"Entrer directement dans le vif du sujet aide vraiment. Évidemment, il faut essayer de couvrir encore plus de terrain. Je doute que quiconque ait pu rentrer en arrière pendant ce changement pour faire des essais sur le simulateur ou quoi que ce soit de la sorte."

"Vous arrivez donc directement de la dernière course sur un nouveau circuit, et vous allez littéralement tout droit dans une autre séance, potentiellement avec un équilibre différent, un circuit glissant. Mais tout le monde est dans le même bateau. Je trouve ça plutôt excitant."