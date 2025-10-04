Une pole ’incroyable’ pour Russell après un début de week-end ’très compliqué’

George Russell a réussi un tour parfait à Singapour et a réussi à aller chercher la pole position devant Max Verstappen, battant au passage les pilotes McLaren F1 et son propre équipier. Le pilote Mercedes est dans une bonne position sur un circuit où les dépassements sont difficiles.

"C’est incroyable d’être en pole position, hier était une journée très compliquée pour différentes raisons, et c’est un beau retour. La course demain sera très difficile, mais il y a du potentiel dans la voiture, Kimi a fait un excellent week-end aussi et je suis très heureux d’être en pole" a déclaré Russell.

Les courses dans la Cité-Etat n’ont pas toujours réussi au Britannique, qui reconnait toutefois qu’il a souvent provoqué sa propre malchance, et espère bien faire autrement cette fois. Il se méfie toutefois de Verstappen au départ.

"Singapour n’a pas été le circuit le plus gentil avec moi dans le passé, mais souvent à cause d’erreurs de ma part la plupart du temps. Être en pole position est la meilleure place d’où s’élancer, mais je sais que le gars à ma gauche est très bon au départ."