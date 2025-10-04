’Je m’en rappellerai’ : Verstappen s’en prend à Norris après sa 2e place à Singapour

Max Verstappen pensait certainement avoir fait le plus dur en se montrant plus rapide que les pilotes McLaren F1 au fil de la séance qualificative du GP de Singapour, mais c’était sans compter sur un George Russell redoutable qui l’a battu pour la pole.

Le pensionnaire de Red Bull Racing a commis une erreur en ralentissant dans la dernière ligne droite menant aux deux virages de la fin du circuit, gêné par une McLaren qui était dans la trajectoire bien avant qu’il arrive.

Lando Norris s’est poussé quand il était au début de ce court bout droit mais le Néerlandais blâme quand même le Britannique pour son tour avorté : "C’est ce qui arrive quand une voiture est lente devant vous à plus de deux secondes du rythme. C’est noté, je m’en rappellerai."

Selon lui, cet incident l’empêche de jouer la pole alors qu’il pense avoir été en lice pour la signer : "C’est dommage car ça aurait été proche pour la pole. Je suis déçu de ne pas être premier mais ce week-end a été bon. La voiture est compétitive et je suis heureux d’être deuxième."

Dans l’autre Red Bull, la journée a été très compliquée pour un Yuki Tsunoda décidément à la peine avec le dernier temps de la Q2 et une enquête pour infraction aux drapeaux jaunes en Q1 qui pourrait lui valoir une pénalité.

"Je manque de grip, c’est tout. Je n’ai pas réussi à trouver le grip que je devrais avoir normalement, je suis limité par des glissades, j’ai fait de mon mieux mais je suis en difficulté" déplore Tsunoda, qui n’a pas exactement la même voiture que Verstappen ce week-end mais refuse cette excuse.

"Il y a des différences, mais ça ne devrait pas avoir un effet extrême. Peut-être qu’on verra après ce Grand Prix, c’est juste un aileron avant donc ça ne devrait pas être si différent, même si ce qu’il me manque se situe là où l’aileron avant pourrait aider."