Une journée ’très spéciale’ pour Bortoleto et ’douloureuse’ pour Hülkenberg

Gabriel Bortoleto a signé sa troisième entrée en Q3 en quatre courses, à l’occasion du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Sauber F1 a effectué sa meilleure qualification avec une septième place qui sera sa position de départ pour la course, avec évidemment un bel espoir de points.

"C’est ce genre de journée spéciale que l’on n’a pas si souvent, mais je suis encore en Q3 et je suis très heureux. L’équipe a fait un travail incroyable. C’est un week-end très spécial pour moi" a déclaré Bortoleto.

"C’était un des pires débuts de week-end que j’ai eu en EL1, en EL2, je n’étais pas à l’aise avec la voiture, avec mon pilotage, rien ne se passait vraiment bien. Et on a réussi à retourner la situation et totalement changer la voiture, ramener la confiance, et mettre des tours bout à bout en qualifications était très important."

Le travail a porté ses fruits dès ce samedi matin, et encore un peu plus en qualifications : "Je sentais déjà que ça revenait en EL3, pas encore à 100 %, il restait quelques petites choses à améliorer et on a réussi à le faire en qualifications."

Nico Hülkenberg, en revanche, n’a pas pu se qualifier mieux que 19e et ne comprend pas cette contre-performance : "En EL1 et EL2, nous étions performants dès le départ, avec un bon feeling et une bonne confiance ce matin. Et puis, je ne sais pas, en Q1, j’ai soudainement trouvé une voiture très différente, avec un équilibre très différent."

"La confiance m’a glissé des doigts. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne peux pas vraiment l’expliquer. J’ai aussi eu du trafic dans le deuxième secteur, des choses qui se sont mal passées, mais on doit comprendre ce qui s’est passé car c’est douloureuse."

Alors qu’il a effectué plusieurs remontées cette année depuis le fond de grille, l’Allemand ne pense pas y parvenir sur le tourniquet de la Hongrie : "Difficile, dépasser n’est pas impossible mais très compliqué. On ne se facilite pas la vie en partant du fond de grille, ça risque d’être difficile, on verra."