Russell déçu de louper la pole au Hungaroring, Antonelli positif malgré une élimination en Q2

George Russell a signé un très beau 4e temps pour Mercedes F1 en Hongrie, lors des qualifications du jour sur le Hungaroring.

Le Britannique avait bien senti les conditions changeantes de la Q3 qui ont un peu rebattu les cartes. Et il se dit déçu de ne pas avoir saisi l’opportunité de prendre la pole comme Charles Leclerc a pu le faire.

Russell a en effet terminé sa séance à 53 millièmes seulement de la Ferrari, juste derrière les deux McLaren F1.

"Je vois les choses objectivement. Nous étions l’équipe qui a perdu le moins de temps. McLaren a ralenti. Nous avons ralenti mais moins que les autres en Q3. J’essaie donc de voir les aspects positifs, mais bien sûr, j’ai l’impression d’avoir manqué une petite occasion de prendre la pole," dit le Britannique.

"Ce n’était pas facile à gérer avec les conditions changeantes. Pour le vent, je me fie généralement aux drapeaux pour voir comment il agit. Et il a été assez constant tout au long du week-end. Sauf que j’ai vu qu’au départ de mon tour, le vent avait légèrement tourné. Les drapeaux étaient beaucoup plus agités."

"Je savais que c’était différent, mais vous savez, quand on doit faire le tour, on ne sait pas vraiment à quel point attaquer ni comment réagir. Donc j’ai perdu un peu le contrôle dans le dernier virage. J’aurais dû être un peu plus prudent, mais c’est tellement facile à dire avec le recul, et je suis sûr que la moitié de la grille le dit probablement après la Q3."

L’ancienne spécification de suspension a fonctionné sur la Mercedes, mais George Russell reste déçu : "Oui c’est mieux, bien mieux. Je ne vais pas me laisser emporter par cette performance en Q3, car pour le reste du week-end, cela n’a pas été simple. Kimi était également absent de la Q3."

"Aston Martin a été exceptionnellement forte tout le week-end. Vous savez, ils ont fait un excellent travail. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment comme se passera demain. J’espère que la lutte pour le podium se fera, mais en réalité, ce sera contre Charles et non contre McLaren."

Kimi Antonelli a lui déclaré que c’était "une autre histoire" après être revenu à une ancienne configuration de suspension au Grand Prix de Hongrie.

Malgré une 15e place aux qualifications (11e avant l’effacement de son meilleur temps pour limite de piste), Antonelli a au moins trouvé des points positifs : la Mercedes était plus facile à piloter grâce au retour de l’équipe à l’ancienne suspension.

"Je pense que la confiance était là, car le premier tour de la Q1 était bon. Le deuxième tour de la Q2, c’était un peu humide dans le deuxième secteur, et ensuite, avec le pneu neuf, je ne sais pas ce qui s’est passé."

"Dès le premier virage, j’ai complètement perdu l’arrière et c’est dommage, car j’avais définitivement plus confiance. Une fois de plus, les choses ne se sont pas passées comme prévu dans l’exécution."

"Mais ’était vraiment différent ce week-end. En équipe, nous avons eu une bonne réunion lundi et nous avons constaté qu’avec la suspension, George et moi ressentions mieux la W16 en début de saison. C’était donc une décision que nous avons prise ensemble et c’est une autre histoire maintenant, c’est plus facile."

"C’est un peu dommage que nous n’ayons pas utilisé l’ancienne suspension plus tôt, car aujourd’hui, ce week-end, je me sentais beaucoup plus en confiance dans la voiture qu’avant. C’est dommage, car je pense qu’aujourd’hui, le résultat aurait pu être bien meilleur. Les conditions étaient différentes depuis ce matin, très différentes. La température était beaucoup plus basse et l’adhérence était meilleure. Il y avait donc beaucoup plus de potentiel."