Mercedes F1 a bouclé un ’long’ programme grâce à 800 kms en piste

Après une première semaine de Bahreïn marquée par un manque de fiabilité, qui avait vu l’équipe être la dixième en termes de roulage sur les 11 en piste, Mercedes F1 s’est relancée ce mercredi avec près de 150 tours, soit plus de 800 kilomètres parcourus en une journée.

Andrea Kimi Antonelli était au volant lors de la matinée, et il a pu rattraper une partie du retard qu’il avait pris la semaine dernière à cause des problèmes qui l’avaient plus touché lui que son équipier.

"Nous avons connu une matinée positive et, dans l’ensemble, une bonne journée pour débuter cette deuxième session de tests de pré-saison. Nous avions un programme extensif de prévu avec de nombreux éléments que nous souhaitions tester" a déclaré Antonelli.

"Nous avons réussi à traiter cette liste efficacement, avec peu de retards, et nous en avons appris beaucoup plus sur la W17. Bien que nous ayons pris un départ solide pour ces trois derniers jours de roulage avant Melbourne, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir lors de ces dernières journées."

"Plusieurs de nos concurrents continuent d’avoir l’air performants ; nous devons donc continuer à faire évoluer notre package et trouver davantage de performance. L’Australie n’est plus très loin maintenant, nous allons donc travailler dur pour maximiser ces deux derniers jours ici à Bahreïn."

George Russell a encore plus roulé l’après-midi, ce qui a confirmé la bonne fiabilité de la W17 en cette première journée, et a permis de poser de bonnes bases pour s’assurer une fin de semaine axée sur les études de performance, sur les courts et longs relais.

"C’était agréable de reprendre la piste ici à Bahreïn. Avec seulement trois jours de roulage de pré-saison restants avant de partir pour Melbourne, chaque tour est précieux. Nous n’avons pas bénéficié de la meilleure fiabilité lors du premier test, mais nous avons commencé la semaine du bon pied, en bouclant 147 tours entre Kimi et moi-même" s’est félicité Russell.

"Nous avons apporté plusieurs évolutions sur la W17 cette semaine, notre programme s’est donc concentré sur leur évaluation afin de s’assurer que nous ne rencontrions aucune mauvaise surprise. Nous avons pu achever la majeure partie du travail prévu et nous pouvons maintenant continuer à approfondir nos connaissances au cours des deux derniers jours de roulage."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, s’est lui aussi montré rassuré par le niveau de fiabilité affiché ce mercredi, qui permet de lancer une nouvelle phase positive dans la préparation de cette saison.

"Nous avons pris un départ solide pour ces derniers jours de tests en complétant 69 tours avec Kimi et 78 avec George. Nous avons mis à jour quelques pièces sur la W17, et elles semblent réagir comme nous l’espérions" a déclaré Shovlin. "Nous avons également travaillé sur un programme de réglages pour essayer de mieux comprendre la voiture et les pneumatiques."

"La piste change considérablement au cours d’une journée ici, car elle chauffe et se refroidit, ce qui rend l’analyse des résultats souvent difficile ; cependant, nous semblons avoir réussi à maintenir la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement et il est encourageant de voir que la dégradation a été maîtrisée."

"Il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour aborder les deux derniers jours, alors croisons les doigts pour que la W17 continue de rouler de manière fiable et nous permette de mener à bien l’intégralité de notre programme."