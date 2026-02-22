Une F1 sans Hamilton ni Alonso en 2027 ? Domenicali n’y croit pas

Alors que la saison de Formule 1 s’annonce décisive à bien des égards pour son ADN, Stefano Domenicali ne croit pas à un possible départ de deux des figures les plus emblématiques du plateau actuel.

Le président-directeur général de la F1 estime que Lewis Hamilton et Fernando Alonso ne mettront pas un terme à leur carrière à l’issue de cet exercice, malgré les difficultés rencontrées récemment par les deux champions.

"Si vous parlez de Lewis et Fernando, ce sont des géants de notre sport," a déclaré Domenicali.

"Ce sont des protagonistes majeurs, totalement concentrés sur leur saison. Bien sûr, ils ont des défis à relever et des opportunités différentes."

Hamilton sort d’une première saison compliquée chez Ferrari. Le septuple champion du monde n’a décroché aucun podium en Grand Prix, une première dans sa carrière en F1, et a terminé l’année visiblement marqué par les difficultés rencontrées. À 41 ans, le Britannique aborde néanmoins la nouvelle saison avec un regain d’espoir lié au changement de réglementation, même s’il reste peu séduit par des monoplaces très exigeantes en matière de gestion de l’énergie.

Du côté d’Alonso, la situation n’est guère plus rassurante. La pré-saison d’Aston Martin s’est révélée particulièrement délicate : le double champion du monde a vu son roulage à Bahreïn s’achever prématurément sur une panne de groupe motopropulseur, tandis que la voiture est apparue comme la plus lente du plateau, derrière les dix autres équipes engagées, y compris Cadillac.

Malgré ce contexte, Domenicali reste convaincu que ni l’un ni l’autre n’envisage de raccrocher.

"Qu’ils arrêtent cette année, j’ai quelques doutes, parce que ce sont des combattants. Ils ont prouvé que s’ils disposent du bon ensemble - la voiture, l’équipe, et le reste - ils se battent et peuvent continuer encore longtemps."

"Je ne les vois pas prendre leur retraite, pour être très honnête avec vous. Et j’espère avoir raison, parce qu’ils représentent un atout extrêmement important pour la Formule 1."

Pour Domenicali, même si un départ d’Hamilton et d’Alonso survenait, la Formule 1 saurait s’adapter.

"Premièrement, je ne les vois pas prendre leur retraite. Deuxièmement, j’espère qu’ils ne le feront pas. Mais si cela arrivait, ce que je ne crois pas, je pense que la nouvelle génération de pilotes capterait l’attention assez rapidement."

Domenicali en a ainsi profité pour évoquer cette nouvelle génération, incarnée par les cinq rookies apparus la saison dernière : Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson.

"C’est aussi toujours passionnant, comme vous l’avez vu, lorsque nous avons fait arriver cinq nouveaux pilotes, qui sont extrêmement importants pour la jeune génération. Ils sont suivis par des adolescents, et d’une certaine manière, il est intéressant d’observer comment l’audience de notre sport est en train d’évoluer."

"Aujourd’hui, la manière de se connecter au sport est différente. C’est mon opinion."