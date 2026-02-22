Hill révèle ce qu’il a conseillé à l’équipe Jordan de se ’sortir de la tête’

Damon Hill affirme avoir acquis une mentalité importante pour sa carrière durant ses années de succès chez Williams F1. Après son titre de champion du monde en 1996, Hill a rejoint Arrows puis Jordan, révélant qu’il avait dû modifier l’approche de cette dernière pour obtenir des résultats.

Bien qu’il ait remporté son unique titre avec Williams en 1996, Hill n’a pas été conservé par l’écurie pour l’année suivante. Après une seule saison chez Arrows, il a rejoint Jordan, équipe avec laquelle il a passé deux saisons et a offert à la structure irlandaise sa première victoire.

"Eh bien, les écuries où je suis allé après Williams étaient des équipes habituées à essayer de copier ceux qui gagnaient" a déclaré Hill dans le podcast Stay on Track, qu’il anime avec Johnny Herbert.

"Le problème, c’est que si vous copiez les gagnants, vous finirez toujours deuxième derrière eux, car ils ont déjà une étape d’avance. Il faut donc instaurer l’idée qu’il est nécessaire de trouver sa propre voie. Il faut, évidemment, garder un œil sur ce que fait la concurrence."

"Mais c’est un peu comme... Johnny, tu te souviens de la première fois où tu t’es retrouvé en tête d’une course ? Il n’y a plus personne à suivre, n’est-ce pas ? C’est un peu effrayant. Soudain, vous êtes seul en piste et vous vous dites ’Où sont-ils tous passés ?’"

"Les gars chez Williams, eux, innovaient. Cela signifie qu’ils n’avaient pas de manuel à copier. Ils n’avaient pas d’instructions. Ils inventaient le futur que tous les autres allaient suivre. Et c’est une position très différente."

"C’est intimidant, parce qu’on n’a pas de mode d’emploi. On doit simplement avoir confiance en son propre savoir pour avancer. Chez Jordan, quand je suis arrivé, j’ai dû leur ’sortir ça de la tête’ en leur disant ’Ça ne sert à rien de copier ce que font les autres. Vous devez être capables de trouver votre propre chemin.’"

En réponse aux propos de Hill, Herbert a raconté un exemple de ses années chez Sauber, un moment où il avait compris que le pilote avait beaucoup de pouvoir au sein d’une équipe.

"Un pilote doit faire cela, il doit être capable de leur apprendre, à bien des égards, à penser différemment et de manière créative. Car je me souviens qu’en matière de stratégie, à l’époque où nous n’avions pas tous ces ordinateurs et tout le monde pour nous dire ce que nous devions faire ou non, le pilote ressentait ce qui se passait."

"Je me souviens d’une course chez Sauber, à Barcelone : j’étais le seul pilote à partir en pneus tendres, ce qui s’est avéré être un risque payant. Parfois, tu as raison, l’apport d’un pilote... nous avons plus de pouvoir que nous ne le pensons quand nous sommes dans une équipe. Juste du pouvoir en général, en tant que pilote."

Hill a ensuite souligné un piège potentiel qui survient lorsqu’une équipe de milieu de tableau recrute un pilote champion du monde : "Ce qui arrive forcément quand on est champion du monde, c’est qu’on a un peu plus de crédit."

"Donc, quand je suis passé de Williams à une autre équipe, ils se disaient ’mon Dieu, on a un champion du monde dans l’équipe. Il doit savoir quelque chose qui a de la valeur’. Ce ’poids’ que l’on a est, je pense, parfois mal placé. Je ne savais pas tout. Je ne savais pas comment concevoir la voiture. Eux, ils le savaient ! Mais l’état d’esprit, ça, on le connaît absolument."

"On a travaillé avec des gens comme Patrick Head, Adrian Newey et consorts, qui savaient où ils allaient et comment s’y prendre. Le leadership en est une grande partie. En tant que pilote, on peut aussi insuffler cela à une équipe. On peut dire ’Écoutez, vous pouvez le faire, vous devez juste modifier légèrement votre méthode’."