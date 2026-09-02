’Une dinguerie !’ : les premiers tours du Madring ne laissent pas indifférent

Le nouveau circuit de Madrid s’apprête à accueillir son tout premier Grand Prix d’Espagne, le 13 septembre prochain, avec des impressions particulièrement positives de la part des pilotes après les premiers tours effectués en compétition. Mais alors que le Madring commence à convaincre par son tracé spectaculaire et exigeant, le projet continue de faire face à plusieurs procédures judiciaires, aussi bien concernant son impact sur les riverains que la conception même du circuit.

Le tracé madrilène a accueilli Ferrari il y a quelques semaines pour une journée de tournage et, plus récemment, un essai de Formule 3 de deux jours permettant notamment à Bruno del Pino de parcourir 93 tours du circuit. Le pilote espagnol est le neveu de l’ancien pilote de Formule 1 et ambassadeur Aston Martin Pedro de la Rosa.

Il a livré un premier verdict particulièrement enthousiaste à la radio Cadena SER, après avoir découvert le tracé dans des conditions réelles.

"Quand j’ai vu le circuit en photos, j’avais des sentiments mitigés, mais lorsque je l’ai essayé sur le simulateur, je l’ai adoré."

L’expérience depuis le cockpit a visiblement confirmé cette première impression. La proximité des murs constitue notamment l’une des caractéristiques les plus marquantes du Madring, dont certaines portions devraient imposer une importante précision aux pilotes.

"En personne, depuis le cockpit, c’est impressionnant. Les murs sont incroyablement proches, et on ne peut pas imaginer ce que l’on ressent lors des premiers tours."

Del Pino estime que le circuit madrilène possède une personnalité bien particulière, qu’il rapproche de deux tracés aux caractéristiques pourtant très différentes. Il décrit ainsi un mélange entre Monaco et Djeddah, tout en insistant sur le plaisir procuré par les enchaînements.

"C’est un circuit très amusant," estime-t-il, tout en s’attendant à ce que les dépassements y soient compliqués.

"Ce ne sera pas un circuit comme Spa ou Djeddah, où l’on peut facilement dépasser. En Formule 1, avec la gestion de l’énergie, les pilotes auront un peu plus de marge de manœuvre, mais pour nous en F1, nous le voyons comme une procession possible."

La configuration du Madring pourrait donc favoriser les courses en peloton plutôt que les dépassements à répétition. La Formule 1 disposera toutefois de davantage d’outils que les monoplaces de Formule 3 pour tenter de modifier cette dynamique, notamment grâce au bouton "Overtake" propre à la réglementation 2026.

Pour Del Pino, le tracé pourrait en revanche particulièrement mettre en valeur les pilotes capables de prendre des risques et de repousser les limites.

"C’est un circuit pour le pilote qui a le plus de caractère. Pour moi, cela pourrait être un tracé parfait pour Max Verstappen."

Le pilote espagnol a aussi fait référence à "l’exigence générale du tracé et à la faible marge d’erreur offerte par ses nombreuses portions bordées de murs".

L’une des principales curiosités du Madring sera sans aucun doute le virage La Monumental. Cette courbe relevée de 550 mètres de long constitue l’un des éléments les plus spectaculaires du nouveau circuit et devrait également représenter un défi physique important pour les pilotes.

Del Pino a pu en mesurer directement la difficulté lors de son essai en Formule 3.

"Physiquement, c’est une dinguerie ! On le ressent vraiment dans les bras et dans le cou, parce que c’est comme le dernier virage de Zandvoort mais en beaucoup plus long."

Alors que les pilotes commencent donc à vanter les qualités sportives du Madring, les responsables du projet doivent parallèlement gérer plusieurs fronts judiciaires.

Le collectif de riverains "Stop F1 Madrid" prépare une procédure judiciaire portant sur plusieurs conséquences du projet. Les habitants concernés contestent notamment les nuisances sonores, la pollution de l’air, les perturbations du trafic ainsi que la perte d’espaces verts.

Le circuit fait également face à un deuxième contentieux, cette fois directement lié à sa conception. Une bataille juridique oppose en effet les sociétés Dromo et Tilke, toutes deux impliquées dans la conception du tracé.

Le tribunal régional de Cologne aurait ainsi prononcé une ordonnance provisoire limitant la reproduction de certains documents de conception pendant la durée de cette procédure.

Ces différents dossiers constituent donc un contexte moins serein autour de l’arrivée du Madring au calendrier de la Formule 1, malgré les premiers retours encourageants enregistrés sur la piste.

Le premier Grand Prix d’Espagne organisé à Madrid doit se tenir après Monza, du 11 au 13 septembre, pour ce qui constituera la première apparition officielle du Madring au calendrier du championnat du monde de la F1.