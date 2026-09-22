Le GP d’Abu Dhabi bloque la F1 et refuse toujours de renoncer à la finale

Il n’y a pas eu d’annonce hier à l’issue de la Commission F1 : le Grand Prix du Qatar comme celui du Grand Prix d’Abu Dhabi restent officiellement programmés et Yas Marina est toujours à l’heure actuelle la finale de la saison 2026. Alors qu’Imola apparaît de plus en plus comme la solution de repli européenne envisagée par la Formule 1 si les courses du Moyen-Orient devaient être abandonnées, on apprend que les organisateurs d’Abu Dhabi continuent de tout mettre en œuvre pour conserver leur rendez-vous de décembre.

Juan Pablo Montoya, qui voyage en tant que consultant pour F1 TV sur les Grands Prix et pour suivre son fils Sebastian en F2, estime que la situation reste particulièrement difficile à cerner, avec des versions différentes qui circulent actuellement dans le paddock.

"Vous pouvez demander à 20 personnes dans le paddock ce qu’il en est sur ce sujet et vous obtiendrez 20 histoires différentes," a expliqué l’ancien pilote de Formule 1.

"À Monza, l’idée était, d’après ce que j’ai compris, que le Qatar et Abu Dhabi n’auraient théoriquement pas lieu."

Mais Abu Dhabi ne compte pas renoncer facilement à son Grand Prix. Le promoteur a fait savoir à la F1 la semaine passée que pour l’instant il maintient son évènement. Comme les délais sont toujours respectés, la F1 ne peut qu’attendre. On peut imaginer que ce délai court jusqu’à la fin du mois, puisque le sport avait fait savoir il y a quelques semaines qu’une décision serait prise d’ici-là au plus tard.

L’ancien pilote de McLaren et Williams s’attend même à une forte mobilisation pour tenter de maintenir la course au calendrier.

"C’est extrêmement compliqué et, personnellement, je pense qu’Abu Dhabi exercera beaucoup de pression pour que cette course puisse avoir lieu," a-t-il déclaré.

"Ils veulent montrer au monde que rien ne va mal là-bas, que tout fonctionne et que tout est en ordre."

Cette volonté se manifeste également publiquement. La Formule 1 continue officiellement de présenter Yas Marina comme le théâtre de la finale, programmée du 4 au 6 décembre, tandis que le promoteur Ethara poursuit activement la commercialisation des billets et l’annonce des animations prévues autour de l’événement.

Alex Warren a notamment été confirmé il y a quelques jours pour le concert du vendredi. Ethara continue également de publier du contenu consacré au Grand Prix, malgré l’annonce récente de la chanteuse suédoise Zara Larsson, qui a indiqué qu’elle ne se produirait finalement plus lors de l’événement.

Cette semaine, le président des Émirats arabes unis, le Sheikh Mohamed bin Zayed, a par ailleurs reçu une délégation d’Ethara, après que le promoteur a remporté le prix du Promoteur de l’année 2025 décerné par la Formule 1.

Abu Dhabi dispose également déjà d’un engagement pour l’avenir puisque le Grand Prix est confirmé comme finale de la saison 2027. Une course sprint doit même y être organisée pour la première fois à cette occasion.

La prudence de la F1 comprise par Montoya

Montoya comprend toutefois pourquoi la Formule 1 continue de faire preuve de prudence face à la situation et aux éventuelles questions de sécurité.

"Je comprends ce qui se passe et je comprends que la Formule 1 ne veuille pas y aller," a déclaré l’ancien pilote.

"D’un point de vue sécuritaire, il est logique qu’elle ne veuille pas y aller."

Pour Montoya, la principale difficulté réside désormais dans le calendrier et la logistique. Plus la décision sera repoussée, plus il deviendra difficile de mettre en place une solution alternative dans de bonnes conditions.

"Que se passe-t-il s’ils disent dans un mois : ’Attendons encore un mois’ ? À ce moment-là, il ne reste même plus deux mois avant la course."

Cette incertitude place ainsi Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1, face à une décision particulièrement délicate. Si les épreuves du Moyen-Orient venaient à être supprimées, Imola est considéré au sein de la discipline comme la solution de remplacement évidente. Les hôtels sont déjà réservés, la billetterie se prépare,...

Domenicali se retrouve dans une position particulièrement difficile, quelle que soit la décision finalement prise.

"J’ai énormément de respect pour Stefano et je le considère comme l’un des meilleurs dirigeants qui soient, mais je n’aimerais pas être à sa place actuellement," a reconnu le Colombien.

"Quelle que soit la décision que vous prenez, il y aura des conséquences négatives et des critiques."

La question dépasse d’ailleurs largement les seuls aspects sportifs et logistiques. Les enjeux financiers sont importants pour la Formule 1, qui a déjà perdu des revenus énormes liés aux courses disputées au Moyen-Orient plus tôt dans la saison. La disparition éventuelle du Qatar et d’Abu Dhabi entraînerait donc un nouveau manque à gagner significatif.

Mais le problème est aussi lié à l’évolution potentiellement rapide de la situation avant la fin du mois de novembre. Montoya souligne ainsi le risque d’une décision qui pourrait devenir difficile à défendre si les conditions venaient à changer radicalement quelques jours plus tard.

"Du point de vue de l’image, il est logique de ne pas courir là-bas," a-t-il expliqué.

"Mais que faites-vous si vous décidez de courir ailleurs et que, deux semaines plus tard, un cessez-le-feu complet est annoncé et que la paix est instaurée ?"

"C’est pour cela qu’il est vraiment impossible de gagner dans cette situation."