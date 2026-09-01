Red Bull annonce le nom du remplaçant de Gianpiero Lambiase

Red Bull a confirmé ce soir un nouveau mouvement majeur dans son organigramme technique et opérationnel. L’écurie autrichienne a recruté Tom McCullough, figure expérimentée d’Aston Martin, pour devenir son futur directeur de la compétition à partir de 2027. Le Britannique succédera ainsi à Gianpiero Lambiase, dont le départ vers McLaren est programmé au plus tard pour 2028 et qui occupe également le rôle d’ingénieur de course de Max Verstappen.

McCullough, âgé de 50 ans, prendra officiellement ses nouvelles fonctions au début de la saison 2027. Son arrivée constitue une nouvelle pièce du vaste renouvellement engagé chez Red Bull, qui doit notamment composer avec le futur départ de plusieurs cadres historiques de son organisation.

"Nous sommes ravis d’accueillir Tom dans l’équipe au début de l’année 2027 et nous avons hâte de bénéficier de la richesse de son expérience et de son expertise dans ce rôle," a indiqué Red Bull dans un communiqué.

Le Britannique connaît particulièrement bien l’environnement de la Formule 1. McCullough, en photo sous l’article, a passé plus d’une décennie au sein de l’équipe basée à Silverstone, à travers ses différentes identités, de Force India à Racing Point puis Aston Martin.

Il s’était principalement consacré aux performances en piste avant d’être écarté du projet Formule 1 dans le cadre d’une réorganisation de la direction d’Aston Martin au début de la saison 2025.

McCullough occupait depuis le poste de directeur des performances d’Aston Martin Performance Technologies, la branche plus large du constructeur britannique dédiée à ses activités de haute performance.

Son expérience de terrain et sa connaissance approfondie du fonctionnement d’une équipe de Formule 1 ont donc convaincu Red Bull de lui confier un rôle appelé à devenir particulièrement important.

McCullough remplacera effectivement Gianpiero Lambiase au poste de directeur de l’ingénierie de course. L’Italien avait lui-même été promu à la fonction de directeur de la compétition en octobre 2024, tout en continuant d’être l’ingénieur de course de Max Verstappen.

Lambiase doit rejoindre McLaren au plus tard en 2028. Sa future arrivée dans l’écurie britannique pourrait toutefois intervenir avant cette échéance, McLaren ayant ouvertement laissé entendre qu’elle souhaiterait accélérer le processus si les conditions le permettent.

Zak Brown, directeur général de McLaren Racing, avait évoqué la situation en mai dernier, reconnaissant qu’il pourrait devenir délicat de conserver un cadre sachant qu’il doit rejoindre un concurrent direct.

"Nous savons comment fonctionne ce milieu," avait déclaré Brown. "À un moment donné, il sera probablement inconfortable d’avoir quelqu’un dont vous savez qu’il va rejoindre une équipe rivale."

Le dirigeant américain expliquait néanmoins qu’il ne souhaitait pas forcer le départ d’un employé désireux de poursuivre sa carrière ailleurs.

"Mon point de vue général est que, si quelqu’un veut partir, il faut le faire de manière mesurée, mais si quelqu’un ne veut plus être dans mon équipe, je n’ai jamais été de ceux qui pensent que les équipes se volent leurs employés," poursuivait-il. "Les pilotes, les sponsors : vous les perdez ou ils s’intéressent à autre chose."

Le contrat actuel de Lambiase avec Red Bull court jusqu’en 2028, ce qui fixe pour l’instant le calendrier de son transfert.

"2028 est la date jusqu’à laquelle son contrat court. Nous attendrons si c’est ce qui est nécessaire. S’il y a quelque chose à faire plus tôt, nous serions évidemment intéressés, mais je pense qu’actuellement, nous sommes tous concentrés sur 2026," concluait Brown.

L’arrivée programmée de McCullough intervient donc dans une période de profond renouvellement pour Red Bull. L’équipe a déjà vu plusieurs figures importantes de son âge d’or quitter progressivement l’organisation, tandis que Lambiase prépare à son tour son départ.

Le Britannique apportera toutefois une expérience différente de celle de son prédécesseur, forgée durant plus de dix ans dans une même structure passée de Force India à Aston Martin.

Red Bull mise ainsi sur sa connaissance des performances en piste et sur son expérience de la gestion d’une organisation technique complexe pour assurer la transition lorsque Lambiase quittera officiellement ses fonctions.

Le recrutement de McCullough est également une nouvelle illustration de la bataille que se livrent les grandes équipes pour attirer les meilleurs profils disponibles dans le paddock. Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement technique et l’importance croissante de l’organisation autour des monoplaces, les compétences humaines constituent plus que jamais un élément déterminant de la performance.

Pour Red Bull, le prochain défi sera donc d’assurer une transition sans rupture entre Lambiase et McCullough, tout en maintenant une organisation capable d’accompagner Max Verstappen et l’écurie dans la nouvelle ère réglementaire.

Le futur directeur de la compétition ne prendra toutefois ses fonctions qu’en 2027. D’ici là, Red Bull et Lambiase devront encore travailler ensemble, tandis que McLaren devra patienter, ou négocier une arrivée anticipée, avant de pouvoir récupérer l’un des cadres les plus importants de l’équipe championne du monde.