Une course ’amusante’ pour Colapinto et ’frustrante’ pour Gasly à Singapour

Franco Colapinto a terminé 16e du Grand Prix de Singapour, dans le rythme des pilotes devant lui.

Mais comme c’était prévisible avant le week-end et à l’issue des qualifications, l’Alpine F1 A525 n’avait pas le rythme nécessaire pour jouer les points sur le circuit de Marina Bay.

Au moins l’Argentin a pu affûter sa science de la course !

"C’était une course longue avec beaucoup de batailles. C’était amusant, mais nous n’avions finalement pas le rythme et nous avons perdu quelques places sur la fin avec des pneumatiques plus usés que la concurrence."

"J’ai réussi à prendre un bon départ pour gagner des positions dans les premiers virages. Nous étions plutôt bien placés dans le peloton en tendres et comme les dépassements sont difficiles ici, nous avons choisi de nous arrêter tôt pour tenter l’undercut et tirer profit de notre position en piste. Nous avons fait de notre mieux pour préserver les pneus, mais entre la forte dégradation et l’obligation de sortir de la trajectoire avec les drapeaux bleus, il était compliqué de contenir les voitures chaussées de gommes plus fraîches dans les derniers tours."

"16e, ce n’est pas ce que nous souhaitions, mais il faut continuer à tout donner et de meilleurs résultats viendront. J’attends avec impatience la prochaine tournée sur le continent américain. C’est l’une de mes parties préférées du calendrier, avec des fans incroyablement passionnés."

Pierre Gasly est lui parti des stands après des problèmes de moteur hier et des changements de réglages ce matin. Mais sans abandon dans cette course de Singapour relativement calme, seule la 19e place attendait le Français à l’arrivée.

"On est dans le trafic pendant toute la course. On savait qu’en partant de la voie des stands ce serait difficile de dépasser. C’est assez frustrant car dans l’air propre avec les pneus tendres on montrait de la vitesse, mais c’est impossible de dépasser avec la voiture qu’on a actuellement" a déploré Gasly.

"Je ne me sentais pas très à l’aise dans la voiture, donc nous avons changé les réglages et le plancher pour essayer de mieux comprendre certains aspects et cela devrait nous être utile à l’avenir."

Malgré la frustration, le Français est conscient que le travail effectué actuellement est utile pour 2026 : "L’équipe travaille extrêmement dur en ce moment et nous savons tous que nous sommes loin du niveau qui devrait être le nôtre."

"Par rapport aux derniers circuits, pas vraiment adaptés à notre package en raison du manque d’adhérence et des bosses propres aux tracés urbains, je suis convaincu que nous pourrons faire mieux à Austin. Nous allons continuer de travailler et de nous concentrer sur nos progrès."