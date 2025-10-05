Sainz marque un point après 40 tours ’ennuyeux’ et une fin de course ’amusante’

Carlos Sainz était 18e sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour, mais le pilote Williams F1 est allé arracher le point de la dixième place grâce à un deuxième relais en pneus tendres durant lequel il a effectué une très belle remontée.

"Je me suis beaucoup amusé, la course a été longue, ennuyeuse pendant 40 tours, et je me suis dit qu’on avait besoin que quelque chose se passe pour marquer des points, mais rien ne s’est produit" se félicite Sainz.

"Quand je me suis arrêté pour les pneus tendres à la fin, j’ai trouvé énormément de rythme, je me suis amusé à dépasser en piste. J’avais la voiture la plus rapide et en piste et je suis très longtemps d’aller chercher un point."

Au lendemain d’une double élimination en Q2 puis d’une disqualification, c’est un résultat positif : "On a tous fait des erreurs ce week-end, je n’ai pas fait un bon travail en qualifs. On a changé trop de choses après les EL3 et j’étais un peu perdu."

"Ce n’était pas grave car on a été disqualifiés, mais on fait des erreurs. C’est ce pour quoi on fait cette année, et sur un week-end normal, on pouvait terminer septième ou huitième."

"On termine dixième donc ce n’est pas grave, nos rivaux n’ont pas marqué beaucoup de points et on a sauvé le week-end. On progresse dans notre exécution, on est la seule voiture à remonter, surtout de la 15e place vers la dixième."

Alex Albon ne s’attendait à rien après s’être élancé depuis les stands, mais il a effectué du travail de fond quitte à terminer loin dans le classement : "En partant aujourd’hui depuis la voie des stands, nous savions que cela allait être une sorte de séance d’essais pour nous."

"Nous avons testé un réglage afin d’acquérir des connaissances, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Ce n’est pas grave, car nous pourrons utiliser ces données pour les prochaines courses. Nous avions un bon rythme lorsque nous étions dans l’air pur, mais nous avons été ralentis par des drapeaux bleus et coincés dans le trafic pendant la majeure partie de la course."

"Même lorsque nous avions des pneus plus frais, nous devions attendre que la voiture devant nous rattrape les voitures plus loin devant, donc c’était juste une de ces courses où nous ne pouvions pas faire grand-chose, surtout sans voiture de sécurité. Nous avons beaucoup appris ce week-end, et nous allons tout mettre en ordre pour le week-end prochain à Austin."