Norris : Nos rivaux sont ’plus proches que nous le souhaiterions’

McLaren F1 avait terminé la première partie de saison par quatre doublés, dont trois victoires de Lando Norris. En arrivant à Zandvoort sur les terres d’une de ses victoires de 2024, le Britannique faisait évidemment office de favori.

Et l’on peut dire qu’il n’a pas déçu en ce vendredi de Grand Prix des Pays-Bas, avec le meilleur chrono des deux séances d’essais libres disputées. Immédiatement dans le rythme, il avait une nette avance en EL1 qui s’est légèrement réduite en EL2, mais il semble le mieux armé en ce début de week-end.

"C’était agréable de retrouver la voiture. C’est vraiment un circuit où l’on peut immédiatement ressentir tout le potentiel d’une F1" a déclaré Norris, qui se méfie néanmoins de ses rivaux.

"Les conditions étaient un peu difficiles, mais le week-end a bien commencé. La compétition est serrée, plus que nous ne le souhaiterions, alors nous allons voir ce que nous pouvons faire pendant la nuit pour essayer d’améliorer nos performances."

De son côté, Oscar Piastri n’était évidemment pas en reste, avec un deuxième temps lors de la première séance, et un troisième chrono à moins d’un dixième de son équipier l’après-midi. De quoi envisager une nouvelle étape dans leur lutte pour le titre, peut-être arbitrée par l’Aston Martin de Fernando Alonso.

L’Australien a d’ailleurs été pris dans un incident inquiétant en EL2, quand il a décalé sa rentrée au garage et s’est rabattu sur la Mercedes de George Russell, percutant la W16. L’équipe a été sanctionnée de 5000 euros d’amende, ayant reconnu ne pas avoir prévenu son pilote de la présence de son rival.

"Une première journée solide. C’était agréable de reprendre le volant, et tout s’est plutôt bien passé. Les conditions météorologiques ont un peu pimenté les choses, mais je pense que nous avons fait des progrès tout au long de la journée et que nous avons trouvé un peu plus de rythme. Je pense que nous sommes bien placés pour demain" a conclu Piastri.