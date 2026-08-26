Un salaire autour de 100 millions de dollars pour Verstappen ? Mekies répond aux spéculations

Le nouveau contrat de Max Verstappen avec Red Bull jusqu’en 2030 suscite beaucoup de fantasmes sur son montant, alors que le Néerlandais a mis fin aux spéculations sur son avenir au-delà de la saison 2026. À Zandvoort, Nico Rosberg a directement interrogé Laurent Mekies sur les raisons ayant poussé le quadruple champion du monde à prolonger, évoquant notamment l’influence du nouveau patron de Red Bull et un salaire annoncé comme colossal. Le Français a toutefois catégoriquement démenti les deux affirmations.

La prolongation de Verstappen constitue évidemment une excellente nouvelle pour Red Bull, qui conserve ainsi son pilote vedette au moment où l’écurie traverse une période de transition importante. Après le départ brutal de Christian Horner à la suite du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, Laurent Mekies a pris les commandes de l’équipe et doit désormais reconstruire une structure capable de permettre à Verstappen de renouer avec la victoire.

À Zandvoort, Mekies s’est réjoui publiquement de l’engagement du Néerlandais.

"C’est une nouvelle phénoménale, bien sûr pour l’équipe, mais aussi pour nous tous en tant que sport," a-t-il déclaré à Sky F1.

Le patron de Red Bull a également expliqué que les discussions avec Verstappen avaient été relativement limpides dès leur début, malgré les nombreuses spéculations qui ont animé le marché des pilotes.

"Cela a été quelques semaines de discussions formidables. Dès le premier jour, Max a dit : ’’Je veux rester avec vous’. Lorsque nous avons finalement tout conclu, je lui ai dit : ’Eh bien, je pensais que tu avais toujours voulu rester de toute façon !’"

Derrière l’annonce officielle se trouve surtout une marque de confiance importante de la part de Verstappen envers Red Bull, alors que l’écurie n’est actuellement pas en mesure de lui fournir une voiture régulièrement capable de jouer la victoire face à McLaren et Mercedes.

Mekies mesure donc parfaitement l’importance de cette décision pour son équipe.

"Blague à part, nous prenons très, très au sérieux la confiance qu’il place en nous," a-t-il expliqué.

"Cela nous donne une énorme responsabilité, celle de lui fournir le package dont il aura besoin pour se battre à nouveau pour des victoires."

La mission de Red Bull est donc clairement définie : retrouver rapidement le sommet de la hiérarchie.

"Il n’y a rien que nous souhaitions davantage chez Red Bull Racing que de revenir au sommet aussi vite que possible, et nous savons que c’est également ce que Max veut," a ajouté Mekies.

C’est dans ce contexte que Nico Rosberg, consultant pour Sky F1 durant le Grand Prix des Pays-Bas, a décidé de pousser le dirigeant français dans ses retranchements. Le champion du monde 2016 a d’abord évoqué l’influence supposée de Mekies sur la décision de Verstappen.

"J’entends également du côté de Max que l’une des raisons de cette décision est qu’il apprécie vraiment la manière dont vous avez repris l’équipe, la culture que vous êtes en train d’installer et la façon dont vous la faites avancer," a lancé Rosberg à Mekies, avant d’ajouter : "Félicitations pour cela."

Rosberg ne s’est toutefois pas arrêté là. L’Allemand a ensuite abordé l’aspect financier du nouveau contrat de Verstappen, dont les estimations ont largement circulé sur les réseaux ces derniers jours. On a vu passer des chiffres allant de 80 à 120 millions de dollars annuels, ce qui pourrait aller jusqu’à doubler le salaire du Néerlandais !

"Mais je dois également vous demander : ce que j’entends, c’est 80 à 100 millions de dollars par an. Premièrement, est-ce vrai ? Deuxièmement, est-ce que ces chiffres s’en approchent ? C’est quand même beaucoup," a demandé Rosberg.

La réponse de Mekies a été particulièrement claire. Selon le patron de Red Bull, les deux informations avancées ne correspondent pas à la réalité.

"Les deux affirmations sont incorrectes," a-t-il simplement répondu.

Mekies a ensuite expliqué que la prolongation de Verstappen ne reposait pas sur son influence personnelle au sein de l’équipe, mais avant tout sur la confiance du pilote envers les hommes et les femmes de Red Bull.

"Cela repose vraiment sur la confiance que Max accorde aux 2 000 personnes que nous avons à Milton Keynes, du côté du châssis comme de celui du groupe propulseur, et il sait ce dont nos équipes sont capables. Il a choisi de nous faire confiance pour l’avenir," a-t-il expliqué.

"Nous allons donc essayer de lui rendre cette confiance. Pour nous, il représente bien plus que le pilote le plus rapide du monde, et nous allons faire en sorte de lui donner une voiture rapide aussi vite que possible," a conclu Mekies.