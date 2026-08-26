Piastri sombre face à Norris : McLaren assure que le problème n’est pas mental

Oscar Piastri a vécu un Grand Prix des Pays-Bas aux antipodes de celui de son équipier Lando Norris. Alors que le Britannique a décroché une victoire nette à Zandvoort, la McLaren de l’Australien a progressivement sombré jusqu’à la sixième place, à 32 secondes de son coéquipier. Entre arrêt au stand ralenti, stratégie imparfaite et pneus durs particulièrement difficiles à exploiter, Piastri a vécu une course qu’il peine à résumer par une seule erreur.

Piastri avait pourtant abordé le Grand Prix dans une position prometteuse. Qualifié sur la deuxième ligne, aux côtés du leader du championnat Kimi Antonelli, il s’était retrouvé cinquième après un premier tour particulièrement mouvementé et le redémarrage consécutif au drapeau rouge.

L’Australien avait ensuite rapidement repris du terrain, dépassant George Russell puis Charles Leclerc. Pendant un moment, tout semblait donc réuni pour permettre à McLaren de jouer les premières places à deux voitures. Mais la course de Piastri allait progressivement prendre une autre direction.

La première difficulté est venue d’un arrêt au stand particulièrement lent, qui lui a fait perdre une position face à Russell. La stratégie a ensuite accentué ses problèmes, avec un deuxième relais en pneus durs qui n’a jamais véritablement fonctionné.

"L’idée était de partir avec les pneus durs et d’aller jusqu’à l’arrivée, mais il est rapidement devenu évident que les durs n’étaient en fait pas très bons, même si je ne pense pas que cet aspect ait vraiment été le problème," a expliqué Piastri aux médias.

"Évidemment, l’arrêt au stand lent a été un peu douloureux, puis le rythme ensuite a été douloureux aussi, et il y avait beaucoup de stratégies différentes, mais je ne pense pas que la nôtre ait vraiment été le problème de notre course."

Le premier train de pneus durs n’avait pourtant pas posé de problème majeur en matière de dégradation. C’est surtout le deuxième relais qui a fait basculer la course de Piastri. Après cinq tours relativement convaincants, l’Australien a brutalement perdu l’adhérence sur le train avant et s’est retrouvé incapable de maintenir le rythme de ses adversaires.

"Il n’y avait pas nécessairement une seule chose qui n’allait pas, mais le deuxième relais avec ce pneu a été très difficile."

Piastri avait pourtant profité du redémarrage après le drapeau rouge pour réaliser une belle manœuvre et gagner une position.

"En partant cinquième pour le redémarrage, j’ai pu passer par l’extérieur, et c’était beaucoup plus agréable parce que j’avais gagné une place. Puis le groupe propulseur de George a dû sélectionner la marche arrière jusqu’au virage 7 et il m’a gêné...Ensuite, ça s’est fortement dégradé."

Cette succession d’événements explique en partie pourquoi le pilote McLaren n’a jamais réussi à retrouver la dynamique entrevue dans les premières phases de l’épreuve. Mais même avec le recul, il ne voyait pas une cause unique à son résultat.

"Il n’y a pas vraiment un problème clairement identifié. Je pense que, dans le premier relais, les choses étaient raisonnables, il y a eu une période un peu difficile au milieu, mais à la fin du relais, ça semblait plutôt bien fonctionner."

"Ensuite, le deuxième relais en pneus durs était correct pendant les cinq premiers tours, puis ça a été le chaos."

McLaren n’est pas en cause selon Piastri

La contre-performance de Piastri est d’autant plus frustrante que McLaren disposait manifestement d’une voiture capable de gagner. Norris a remporté la course avec une marge confortable, signant ainsi sa deuxième victoire consécutive avec la monoplace actuelle.

Piastri ne remet donc pas en cause le niveau de performance de la MCL40 cette saison.

"Lando a remporté la course avec une assez grande avance, donc je pense que la voiture est dans une bonne situation. Elle est rapide depuis les deux derniers week-ends, et je pense que ces deux circuits lui conviennent bien. C’est simplement que, pour une raison ou une autre, je n’ai pas réussi à en extraire le rythme."

Cette différence entre les deux équipiers renvoie toutefois à une problématique plus large pour Piastri en 2026. La nouvelle réglementation a réduit les niveaux d’appui aérodynamique et produit des monoplaces à l’adhérence plus faible, un domaine dans lequel l’Australien a déjà montré par le passé qu’il pouvait être moins à l’aise.

Ses difficultés avaient notamment contribué à son recul dans la lutte pour le titre à la fin de la saison précédente, sur des circuits comme Bakou, Singapour ou Mexico.

À Zandvoort, Piastri avait pourtant montré des signes encourageants, notamment en terminant en tête de Q1 et de Q2. Mais il n’a pas réussi à transformer cette vitesse lorsque l’enjeu est devenu maximal.

"Dans le style de pilotage, il doit clairement y avoir quelque chose," a reconnu Piastri lorsqu’il lui a été demandé où il se trouvait en retrait par rapport à Norris cette saison.

"Je pense qu’en qualifications ce week-end, je me suis senti beaucoup plus à l’aise et, en Q1 et Q2, ça allait. En Q3, je n’ai pas tout à fait réussi à maximiser la voiture, mais j’étais dans la lutte."

Stella écarte toute explication psychologique

Andrea Stella a de son côté tenu à écarter toute interprétation psychologique des difficultés rencontrées par son pilote. Pour le directeur de McLaren, les problèmes observés à Zandvoort sont avant tout techniques et liés à l’exécution de la course.

"Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec une quelconque opportunité psychologique, c’est purement technique," a affirmé l’Italien.

"Ce week-end, nous avons en fait vu Oscar réaliser des temps au tour compétitifs et je pense qu’en course, deux facteurs ont affecté Oscar."

"Le premier est le fait que, lorsque nous nous sommes arrêtés pour couvrir Russell, nous avons en réalité perdu la position face à Russell à cause d’un arrêt au stand lent, et cela relève de la responsabilité de l’équipe."

"Ensuite, lors de ce deuxième relais en pneus durs, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner ces pneus. Ils sont restés en permanence dans une situation d’adhérence très, très faible, ce que nous n’avions pas constaté lors du premier relais."

"Il y a donc quelques éléments sur lesquels nous devons travailler. Mais j’ajouterais aussi que nous sommes dans une phase de la Formule 1 où nous avons au moins trois équipes à moins d’un dixième de seconde."

"Dès que les choses ne sont pas optimisées, vous pouvez perdre énormément de positions. Si vous n’êtes pas optimisé, vous êtes désormais sixième."

"C’est très brutal de ce point de vue, donc je pense que nous devons simplement continuer à travailler avec Oscar sur toutes les opportunités, et je suis satisfait des progrès que j’ai vus ce week-end."