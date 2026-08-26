’Comme dans Jour de Tonnerre’ : Audi F1 a eu ’beaucoup de chance’ de marquer des points

Audi F1 a signé son quatrième week-end consécutif dans les points, le cinquième de la saison, et ce résultat est d’autant plus appréciable que tout aurait pu s’arrêter au premier tour pour l’équipe. Gabriel Bortoleto a fait un tête-à-queue dans le virage incliné, et il a fallu un réflexe exceptionnel de Nico Hülkenberg pour éviter un accident violent entre les deux R26, même si cela a renvoyé le Brésilien en fond de grille.

Pour Hülkenberg, c’était le premier point positif d’une course particulièrement réussie, avec un bon rythme, et de nombreux dépassements incisifs et propres en piste, qui lui permettent de signer son meilleur résultat de l’année avec la huitième place.

"Dans l’ensemble, ce fut une course très intense, marquée par l’arrivée de la pluie en début d’épreuve et les choix stratégiques qui en ont découlé" a déclaré Allan McNish, le team principal d’Audi F1.

"L’incident du premier tour a été particulièrement chaud : Gabi a fait un tête-à-queue sur le banking du virage 14, sur une piste humide, juste derrière l’endroit où Verstappen a eu son accident, alors que Nico le suivait de près. Heureusement, les deux voitures ont pu repartir. Nous avons eu beaucoup de chance sur ce coup-là."

Le directeur écossais raconte en détails comment il a vécu cela. Et a même plaisanté sur cet incident qui aurait pu être dramatique !

"C’était comme une scène du film Jours de tonnerre (dans lequel Tom Cruise incarne un pilote de NASCAR) !" lance-t-il.

"Il faut savoir que je suis leurs deux caméras embarquées et je vis chaque seconde en direct avec eux, c’est d’ailleurs pour cela que je vois mes cheveux blanchir à vue d’œil par moments. Il y a deux facteurs. D’une part, lorsqu’un événement survient devant vous, un processus mental se met en place, mais l’instinct joue aussi un rôle : c’est cette capacité instinctive à savoir où aller et quoi faire."

"Certains possèdent ce don, d’autres non. Quand la voiture commence à partir en tête-à-queue, elle suit une trajectoire bien précise, il faut alors faire preuve d’un jugement instinctif : jusqu’où aller et dans quelle direction ?"

"C’est évidemment différent sur un virage relevé, car la voiture a tendance à d’abord remonter vers le haut de la piste plutôt qu’à redescendre. C’est pourquoi j’ai été très impressionné par la façon dont Gabriel a réussi à maintenir la voiture au milieu de la piste, en gros, pour éviter qu’elle ne parte en glissade vers le mur."

"Et ensuite comment Nico a évité Gabi ! Qu’il s’agisse d’instinct, de talent, de concentration ou d’autre chose, je ne saurais le dire. Mais c’était un sacré sauvetage."

La suite de la course a été plus tranquille côté émotions pour McNish.

"Après le nouveau départ, Nico occupait une solide 12e place, il a su se frayer un chemin grâce à de superbes dépassements pour nous placer fermement dans les points, à la 8e position. Il s’agissait ensuite de gérer l’écart avec Gasly, qui le suivait. Je dois dire que la course de Nico a été remarquable."

L’Ecossais déplore évidemment que Bortoleto n’ait pas pu défendre un bon résultat alors qu’il s’était qualifié neuvième, le pilote de la numéro 5 étant remonté à la 13e place sous le drapeau à damier.

"Pour Gabi, repartir de la 17e place rendait la tâche très ardue, mais il s’est battu pour remonter autant que possible dans des conditions très difficiles."

"Nous repartons avec quatre points et enregistrons notre quatrième course consécutive dans les points, après nous être remis d’un premier tour très compliqué. Je pense que l’équipe peut en être satisfaite, même si nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir."