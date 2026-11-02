’Un risque calculé’ : Wolff jubile après le titre d’Antonelli avec Mercedes F1

Toto Wolff n’a jamais considéré la titularisation de Kimi Antonelli chez Mercedes comme un pari déraisonnable. Après le sacre mondial de l’Italien à seulement 20 ans, le directeur de l’équipe allemande est revenu sur les doutes qui avaient entouré sa décision de confier un baquet au jeune pilote pour remplacer Lewis Hamilton. Entre une saison difficile en Formule 2, des critiques répétées, le départ de deux sponsors et une longue période sans points en Formule 1, Wolff assure que Mercedes a toujours conservé sa confiance en Antonelli. Un choix qu’il décrit aujourd’hui comme un "risque calculé", fondé autant sur son instinct que sur les données dont disposait l’équipe.

Le premier titre mondial de Kimi Antonelli, décroché au Grand Prix de Mexico, représente l’aboutissement d’un projet engagé plusieurs années auparavant par Mercedes. Toto Wolff a accompagné la progression de l’Italien depuis le karting et n’a pas hésité à lui confier directement un volant dans l’équipe officielle lorsque Lewis Hamilton a annoncé son départ pour Ferrari.

Une décision qui avait suscité de nombreuses interrogations, notamment en raison du jeune âge d’Antonelli et de son expérience limitée au plus haut niveau.

Wolff se souvient parfaitement des critiques formulées au moment de sa titularisation. Mais après le sacre du jeune Italien, il estime que sa réponse se trouve désormais dans les résultats.

"Les gens demandaient : ’Pourquoi mettez-vous ce gamin dans la voiture ? Oh, c’est Kimi Antonelli.’ Eh bien, ÇA, c’est Kimi Antonelli ! Incroyable. Aujourd’hui encore, il était complètement serein. C’est ce qui le rend si différent."

Pour le directeur de Mercedes, la rapidité avec laquelle Antonelli a gravi les échelons du sport automobile reste difficile à réaliser. Wolff se rappelle notamment l’avoir côtoyé lorsqu’il n’avait que 11 ans et évoluait encore en karting.

"Nous devons nous pincer pour y croire, parce que nous avons l’impression que c’était hier qu’il avait 11 ans, dans un garage en karting junior, et tout est allé tellement vite."

"Ce qui m’a impressionné à l’époque, c’est qu’il était très clair en tant que gamin, il savait ce qu’il voulait. Je ne connaissais pas trop le karting à l’époque, mais quand il est arrivé en F4, il a gagné en tant que rookie, puis de nouveau en FRECA."

Le jeune Italien a ensuite remporté des titres dans les formules de promotion, avant de connaître une saison plus compliquée en Formule 2.

"Il gagne dans les catégories de promotion, puis il connaît une année difficile en F2, et c’est déjà à ce moment-là que les gens à l’extérieur commencent à douter."

"Puis, lorsque Lewis m’a annoncé qu’il allait chez Ferrari, ma réaction immédiate a été de me dire qu’il fallait mettre Kimi dans la voiture."

La décision de promouvoir Antonelli n’a toutefois pas fait l’unanimité, y compris parmi les partenaires commerciaux de Mercedes.

"Mais les gens doutaient. Comme je l’ai dit après la course, deux sponsors nous ont quittés à cause de cela, parce qu’ils se demandaient : ’Qui est ce gamin ?’"

"Il y en a d’autres qui sont restés avec nous jusqu’à aujourd’hui. Certains sont ici et récoltent pleinement les fruits de ce choix."

Les critiques n’ont pas disparu après les débuts d’Antonelli en Formule 1.

"Et puis il y a eu cette année difficile en 2025, et les gens ont de nouveau dit qu’il ne devrait même pas être en Formule 1, ou qu’il devrait être dans une plus petite équipe."

Le directeur autrichien évoque notamment "une série de neuf courses sans marquer de point et les larmes de Kimi à Spa-Francorchamps", symboles d’une période durant laquelle le pilote a dû faire face à une pression considérable.

Le sacre mondial constitue ainsi, aux yeux de Wolff, une récompense pour l’ensemble des membres de Mercedes qui ont continué à croire dans le potentiel d’Antonelli malgré les difficultés.

"Je suis simplement tellement fier de l’équipe, parce que tous ont continué à lui faire confiance et il a répondu présent."

Wolff est enfin revenu sur les circonstances exactes dans lesquelles il avait pris la décision de titulariser Antonelli.

"C’était instinctif. Lewis partait. J’ai appelé Bradley Lord et je lui ai dit : ’Kimi sera dans la voiture l’année prochaine’."

"Nous connaissions les données, donc cela nous semblait être la bonne chose à faire. Je pense que cela a toujours été un risque calculé, pas un véritable risque."

Avec le premier titre mondial de l’Italien, Wolff estime désormais que la confiance accordée au jeune pilote a été pleinement justifiée.

"A Monza, Piero Ferrari m’a dit qu’il lui rappelait Niki Lauda, avec sa maturité et son exécution, et j’ai dit non, c’est neuf ans de développement, on l’a guidé et soutenu depuis ses 11 ans, avec les difficultés, etc. Il a eu un crash en début de saison, et il n’était pas favori, s’il y avait un favori, c’était George."

Au-delà de ses performances en piste, Wolff a également salué la manière dont Antonelli se comporte en coulisses, qu’il s’agisse de ses échanges avec les sponsors et partenaires ou de son intégration au sein de l’équipe.

L’Autrichien a souligné que la personnalité d’Antonelli avait su conquérir bon nombre de membres de l’écurie.

"Il a manifestement une approche très séduisante au sein de l’équipe. Nous avons affaire à des Britanniques très réservés, qui ne laissent guère paraître leurs émotions."

"Et voilà qu’arrive ce jeune Italien qui se met à serrer tout le monde dans ses bras dans le garage ; on a pu constater à quel point cela a transformé l’ambiance. Désormais, les Britanniques se prennent eux aussi dans les bras les uns des autres, ce qui est assez surprenant à voir !"

"C’est un gamin. Il a 20 ans. On observe sa maturité au volant et dans ses interactions avec les partenaires, mais, pour son anniversaire, il part s’amuser dans un parc aquatique, c’est vraiment génial. Je me demandais : ’Où est Kimi ? J’ai besoin de lui parler’. Eh bien, Kimi est au parc aquatique avec ses amis. On adore ça."