’Un retour à l’école’ : Herta reprend les ’bases’ avec son test en F2

Colton Herta est en train de préparer son retour en Europe, alors qu’il sera troisième pilote de Cadillac F1 et titulaire en Formule 2 avec Hitech GP l’année prochaine. L’ancien pilote d’IndyCar se relance avec une redécouverte d’un monde qu’il décrit comme différent de la monoplace qu’il conduisait avant.

L’Américain a roulé dans une F2 à Monza, ce qui lui a permis de découvrir des caractéristiques techniques proches de la Formule 1, et notamment les pneus Pirelli. Il admet avoir eu l’impression d’apprendre une nouvelle fois les bases de son métier de pilote.

"C’est un retour à l’école, le retour à l’apprentissage des bases. Même si elles se ressemblent, toutes les monoplaces se pilotent différemment, et la Formule 2 est très différente" a déclaré Herta au micro de F1 TV.

"C’est un retour aux bases, j’essaie d’apprendre comment freiner, comment relâcher le frein et réaccélérer, comment gérer les pneus Pirelli, qui sont très différents de nos pneus Firestone en IndyCar. Il y a donc beaucoup de nouveautés, mais je suis impatient de m’y mettre."

"Il y aura beaucoup de nouveautés pour moi l’année prochaine, mais je me souviens aussi de beaucoup de choses de mes années en F3 et en F4. Ça va être passionnant. C’est un programme ambitieux."

Sa saison sera agrémentée de trois courses mythiques de l’endurance américaine, avec Cadillac dans le championnat IMSA : "C’est beaucoup. Pour moi, ce seront les trois courses d’endurance américaines : les 24 Heures de Daytona, puis Petit Le Mans et les 12 Heures de Sebring. C’est vraiment passionnant."

"La voiture est vraiment géniale. Avoir ce V10 (V8, ndr) atmosphérique derrière soi, c’est quelque chose que je n’ai jamais connu dans ma carrière, j’ai toujours eu des moteurs turbocompressés. C’est donc une sensation différente et un son formidable."