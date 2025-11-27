Hadjar ne dit rien sur son avenir mais se dit ’confiant’ pour 2026

Isack Hadjar n’a pas donné d’indices sur son avenir, ce jeudi au Qatar, en marge de la 23e manche de la saison 2025 de F1. Mais le pilote Racing Bulls a laissé sous-entendre qu’une décision arriverait bien la semaine prochaine, "une course avant la fin de saison", comme l’a dit Laurent Mekies, le directeur de Red Bull.

Et s’il a gardé le silence sur sa future destination, il a confirmé qu’une place lui était réservée dans l’une des deux équipes de Red Bull. Ses sourires en abordant le sujet laissent penser qu’il est positif en vue d’un baquet dans l’équipe principale du fabricant de boissons énergétiques.

"L’an dernier, je ne savais pas si j’allais en F1, maintenant je sais que je serai sur la grille l’an prochain. C’est un grand pas" a déclaré Hadjar. "Je sais que je serai sur la grille... qui sait ?!" a-t-il ajouté avec un sourire, quand il a été interrogé sur sa place pour 2026.

Pressé d’en dire plus alors qu’il est au centre des questionnements, il a joué des sous-entendus en disant que ça s’arrêterait bientôt, et a quand même affirmé sa confiance en vue de son futur baquet : "Je suis heureux que ça s’arrête bientôt... toutes les questions ! Non, mais je suis très confiant, j’ai connu une très bonne saison."

En attendant 2026, le GP du Qatar se déroule ce week-end avec l’obligation de faire deux arrêts en course, ce que le Français n’apprécie que moyennement : "Peut-être qu’il y aura des problèmes de dépassements, j’aime que les pneus soient un facteur en course, mais au moins on va pouvoir attaquer à fond."

Celui qui adore le circuit de Losail explique pourquoi certains tracés conviennent davantage : "On a un feeling sur certains circuits qu’on n’a pas sur d’autres. Je suis confiant en arrivant ici ce week-end. Cela ne veut pas dire qu’on sera rapides, c’est un feeling. Sur le papier, on se dit que la voiture va voler ici, peut-être qu’on a tort, mais j’aime penser que c’est le cas."

Neuvième du championnat avec deux points d’avance sur Nico Hülkenberg et trois sur Carlos Sainz, il ne pense pas pouvoir rattraper Alex Albon, 22 points devant lui : "C’est l’objectif. Si je finis sur un podium et qu’Alex termine sans points, une huitième place est possible ! Mais ça n’arrivera pas, donc je vais viser la neuvième place."