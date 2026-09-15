Lors de quels Grand Prix Kimi Antonelli peut-il être sacré champion du monde de F1 ?

Kimi Antonelli se rapproche à grands pas de son premier titre mondial en Formule 1. Vainqueur pour la huitième fois de la saison 2026 en Espagne, le pilote Mercedes dispose désormais de 81 points d’avance au championnat et aborde la dernière partie de la saison avec une marge considérable sur ses poursuivants. Avec neuf ou huit manches encore prévues au calendrier, la question n’est donc plus vraiment de savoir s’il deviendra champion du monde, même si rien n’est jamais acquis, mais quand il pourra mathématiquement décrocher cette première couronne.

George Russell est actuellement le pilote le mieux placé pour empêcher son équipier chez Mercedes F1 de décrocher rapidement le titre. Le Britannique occupe la deuxième place du championnat, alors que le calendrier compte encore, à ce stade, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Si Antonelli réalise le score maximal à Bakou lors de la prochaine manche puis à Sepang, le Grand Prix de Singapour constitue le premier rendez-vous auquel il pourrait théoriquement être sacré champion du monde.

Ce scénario repose toutefois sur une condition particulièrement favorable à l’Italien : Russell devrait repartir de Bakou et de Singapour sans inscrire le moindre point. Lewis Hamilton et Lando Norris, qui suivent également le deuxième pilote Mercedes au championnat, sont eux aussi encore mathématiquement concernés par cette échéance et ne doivent évidemment pas dépasser Russell et réduire l’écart sur Antonelli.

Si absolument tous les éléments tournent en faveur d’Antonelli, le pilote de 20 ans pourrait quitter le circuit de Marina Bay avec 164 points d’avance, alors qu’il ne resterait plus que 150 points à distribuer lors des six dernières courses.

Dans cette configuration, le titre serait donc déjà assuré à Singapour. Peu probable mais pas impossible...

Et si le calendrier perdait une course ?

Nous sommes en effet bien partis pour perdre une course ! Le calendrier 2026 doit actuellement comporter 23 Grands Prix, mais les deux dernières manches programmées au Moyen-Orient, au Qatar et à Abu Dhabi vont très rapidement être annoncées comme supprimées et remplacées par Imola. L’annonce est attendue au plus tard avant la fin du mois, pour des raisons de contraintes logistiques et d’assurances mais toutes les équipes ont déjà basculé leurs plans vers l’Emilie-Romagne.

Fait intéressant : même si le championnat était finalement réduit de 23 à 22 courses, le premier rendez-vous auquel Antonelli pourrait mathématiquement décrocher le titre resterait le Grand Prix de Singapour et non celui de Bahreïn disputé à Sepang.

Pour cela, le pilote Mercedes devrait réaliser le maximum à Bakou et Sepang, puis également marquer le maximum de points lors de la course Sprint de Singapour. Il pourrait alors porter son avance à 139 points, alors que 150 points resteraient disponibles sur l’ensemble du week-end et de la suite de la saison.

Il ne lui faudrait alors plus que 12 points le dimanche à Singapour pour être officiellement sacré champion du monde.

Austin ou le Mexique, l’échéance la plus probable

Les scénarios précédents supposent toutefois qu’Antonelli bénéficie de circonstances extrêmement favorables, notamment de contre-performances de ses principaux rivaux.

En tenant compte de la probabilité que ses adversaires continuent bien entendu à inscrire des points, et qu’Imola sera bien confirmé comme dernière manche de l’année, supprimant donc une course, l’échéance la plus vraisemblable pour le sacre mathématique du pilote Mercedes se situe plutôt à Austin ou au Mexique, avec encore trois ou quatre Grands Prix encore à disputer après.

Le calcul peut également être effectué sans tenir compte des résultats d’Antonelli et en considérant simplement le nombre maximal de points que ses rivaux peuvent encore inscrire.

Si le calendrier devait être réduit à 22 Grands Prix, à ce jour, 208 points maximum restent disponibles au championnat. George Russell possède actuellement 211 points, ce qui signifie qu’il peut encore atteindre un total maximal de 419 points en cas de parcours parfait jusqu’à la fin de la saison.

Antonelli compte déjà 292 points. Il lui faudrait donc inscrire 128 points supplémentaires pour atteindre un total que Russell ne pourrait plus dépasser, quels que soient ses résultats dans les dernières manches. À partir de ce seuil, le titre serait mathématiquement assuré.

Même sans gagner, Antonelli peut être champion

Le plus révélateur de la situation actuelle est peut-être le dernier calcul, toujours en partant du fait qu’il restera huit Grands Prix et non neuf.

Il reste encore 151 points à distribuer pour des deuxièmes places au cours de la saison, en prenant en compte les Grands Prix et les courses Sprint restantes.

Cela signifie qu’Antonelli pourrait théoriquement terminer deuxième à chaque course et lors de chaque Sprint restant, tout en remportant malgré tout le championnat du monde, même dans l’hypothèse où George Russell gagnerait absolument toutes les épreuves restantes.

La marge construite par le jeune Italien depuis le début de la saison est donc telle que son premier titre mondial ne dépend plus nécessairement d’une succession de victoires.