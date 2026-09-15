Komatsu explique pourquoi la ’déception’ de Haas F1 à Madrid est ’satisfaisante’

Haas F1 était très proche de marquer un point à Madrid ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, avec la 11e place d’Esteban Ocon. Et si ce résultat en progression par rapport aux autres courses a de quoi être salué, c’est aussi une frustration pour Ayao Komatsu, le directeur du team, qui admet que marquer un point aurait été la cerise sur le gâteau d’un week-end réussi sur le Madring.

Le Japonais explique pourquoi toute l’équipe est mitigée entre satisfaction et déception, et ce qui a permis de retrouver un bon niveau de performance. Il salue les évolutions de la VF-26 et la réussite opérationnelle du week-end de la part de ses employés.

"Nous sommes tous très déçus de terminer à la 11e place, mais je trouve très positif de nous retrouver dans une situation où ce résultat suscite une certaine déception" a déclaré Komatsu.

"La voiture a très bien fonctionné, les pilotes ont fait du bon travail, les opérations, que ce soit sur le circuit ou à distance, ont été excellentes. Je pense que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes à Madrid."

"Nous avons perdu du terrain face à Audi lors de l’arrêt aux stands, mais je ne pense pas que ce soit la faute de l’équipe, c’est vraiment l’équipement qu’il faut améliorer pour leur offrir de meilleures chances. Esteban a fait un course parfaite mais il en manquait encore un peu."

De l’autre côté du garage, pour Oliver Bearman, il était difficile d’attendre beaucoup avec un départ depuis la voie des stands dans une course sans aucun rebondissement.

"Parti dernier après son crash et sa déception d’un mauvais week-end, je suis certain qu’Ollie reviendra plus fort. Il ne pouvait pas vraiment faire grand chose sans safety car ou drapeau rouge qui aurait redistribué les cartes," reconnait Komatsu

"Au final, et très honnêtement, je suis très satisfait de notre course au Madring : c’était un formidable travail d’équipe à tous les niveaux. La voiture a fait preuve de régularité et nous n’avons rencontré aucun des problèmes connus par le passé, nous devons donc en tirer les leçons."