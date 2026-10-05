Audi F1 présente une livrée spéciale scintillante pour la nuit de Singapour

Audi F1 a présenté une livrée spéciale pour sa R26 en vue du Grand Prix de Singapour ce week-end. Les monoplaces de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto vont troquer leur gris habituel pour un argenté du plus bel effet, tandis que la partie arrière se pare de violet et d’un motif traditionnel rappelant la Cité-Etat. Cette décoration unique est, selon l’équipe, inspirée par la nuit singapourienne et par le fait de courir sous les projecteurs.

Cette révélation s’inscrit dans le cadre de "L’art de l’influence", un programme qui rapproche la Formule 1 du public grâce à des expériences à travers Singapour et en ligne. Des activations en ville et sur internet permettent de rendre interactive cette expérience esthétique lancée par l’équipe.

Pour l’occasion, Audi a développé une nuance distincte à partir de son Gris Argent Titane habituel, dotée d’un scintillement bleu rappelant les lumières et la ville. L’équipe promet que la couleur gagne en profondeur et change d’apparence à mesure qu’elle bouge sous les lumières.

Le motif traditionnel peranakan apporte une dimension culturelle et graphique. Appliqué sur l’aileron arrière et les pontons, il est appliqué pour offrir une référence visible au patrimoine de Singapour tout en conservant les découpes géométriques classiques de la livrée.

"Amener la Formule 1 aux gens signifie donner aux fans plus de moyens de se sentir faire partie de l’équipe, où qu’ils soient. Singapour montre comment nous pouvons y parvenir à travers une idée unique et connectée" a déclaré Stefano Battiston, directeur commercial de l’équipe.

"La livrée spéciale d’Audi exprime notre marque à travers un design façonné par la ville, et les fans du monde entier peuvent le découvrir par eux-mêmes grâce à la révélation en ligne" poursuit-il, sans oublier de mentionner l’opération spéciale avec Adidas qui en découle.

"Avec la collection adidas et les expériences à travers Singapour, cette histoire se poursuit au-delà de la voiture de course. "L’art de l’influence" invite le public à s’engager avec l’équipe d’une manière qui a du sens pour eux, qu’ils soient ici dans la ville ou qu’ils suivent depuis chez eux."