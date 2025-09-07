’Un des rares week-ends où l’on est plus lents’ : Norris se satisfait de sa 2e place

Lando Norris a terminé deuxième du Grand Prix d’Italie après avoir pris le départ à la même position. Le pilote McLaren F1 a pris la tête au premier tour après que Max Verstappen a coupé la chicane, un incident qui est arrivé juste après que le Néerlandais l’a tassé dans l’herbe.

La piste se rétrécissant à cet endroit, les deux hommes n’ont pas réellement fait de mouvement dangereux, mais la MCL39 avait deux roues dans l’herbe, et son pilote reconnait qu’il a quasiment gardé le pied au plancher, sans le relever.

"Un tout petit peu ! Il le fallait, j’ai essayé de rester, même en arrivant au premier virage" a déclaré Norris après la course. "Je savais que ce serait une bonne bataille avec Max."

"C’était plaisant, mais on n’avait pas la vitesse, pas le rythme de Max et de la Red Bull. Un des rares week-ends où l’on est un peu lents, mais la course était amusante, j’ai pris du plaisir."

Interrogé sur l’erreur de l’équipe à la fin, qui a fait rentrer Oscar Piastri avant lui puis a raté son arrêt, le Britannique préfère botter en touche : "Je ne sais pas. Je suis resté arrêté longtemps, ça arrive qu’on fasse des erreurs en tant qu’équipe, et c’était le cas."

Norris confirme que la victoire n’était pas possible aujourd’hui : "J’ai fait ce que j’ai pu aujourd’hui, je ne pouvais pas faire mieux. J’ai tenté de me battre contre Max, il a terminé premier et il le méritait, je ne pouvais rien faire de plus mais je vais continuer."

Oscar Piastri a vécu une course compliquée, avec un rythme moins bon que les deux leaders pendant plus de la moitié de la course. L’Australien révèle que c’est lorsque ses pneus se sont dégradés qu’il a gagné en performance : "C’était un début de course difficile, ce n’étaient pas mes meilleurs premiers tours."

"J’avais un bon rythme par rapport à Charles et j’ai pu le passer, mais ça a été une course en solitaire après. La course n’était pas comme je l’aimais au début, et ça allait mieux quand les pneus se sont dégradés, ce qui n’est jamais un bon signe. Mais je suis heureux de marquer des points et je m’en contente."

Piastri explique pourquoi McLaren a décidé de les arrêter si tard, et pourquoi ils n’ont finalement pas attendu la dernière boucle : "On est allés si loin que les tendres semblaient être les bons pneus à mettre. On est restés en piste pour une Safety Car mais Max est revenu dans la bonne fenêtre et ça ne servait à rien de rester en piste si longtemps. Un petit incident à la fin mais tout va bien."

Il veut désormais tirer les leçons du GP d’Italie pour connaître de meilleurs week-ends prochainement : "Pas un mauvais week-end, j’aurais aimé que la performance soit meilleure, mais on a beaucoup de choses à apprendre du week-end."