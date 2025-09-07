Verstappen salue ’le rythme’ de la RB21 et ’l’exécution fantastique’ de Red Bull
Le Néerlandais s’impose à Monza au terme d’une course dominante
Max Verstappen a signé une victoire qu’il n’espérait certainement pas en début de week-end à Monza, en remportant le Grand Prix d’Italie le plus rapide de l’histoire. Le pilote Red Bull a dominé son sujet malgré un premier virage raté après lequel il a dû laisser Lando Norris passer.
Le Néerlandais est heureux d’avoir ensuite eu le rythme pour repasser en tête et se forger une belle avance. Ensuite, la gestion de course a été parfaite de la part de l’équipe, et c’est le premier succès sous l’ère de Laurent Mekies à la tête du team.
"C’était une belle journée pour nous. Le premier tour a été un peu malchanceux mais après ça, la voiture volait. C’était très plaisant, j’ai pu gérer le rythme tout au long du premier relais" a déclaré Verstappen.
"On s’est arrêtés au bon moment et l’on peut attaquer un peu plus en pneus durs à la fin. Une exécution fantastique de la part de tout le monde dans l’équipe, et un week-end vraiment plaisant."
Malgré sa perte d’une place au départ, il a simplement évité de se faire menacer par Oscar Piastri et Charles Leclerc derrière et a vite repris le contrôle : "Le rythme était bon, j’ai juste dû me positionner, le rythme était toujours présent et assez rapidement, j’ai repris la tête de la course."
Malgré des espoirs de titre très faible, Verstappen va continuer à essayer de viser des victoires régulièrement, en espérant que cela lui permette de revenir : "On va essayer, étape par étape, course par course, mais c’était un excellent week-end pour nous."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Red Bull
- Vainqueur avec Red Bull, Mekies salue un Verstappen ’hors du commun’
- Verstappen se moque des consignes de McLaren F1
- Tsunoda se paie Lawson : Il y a des lignes à ne pas franchir, surtout quand on est sous le même toit
- Verstappen salue ’le rythme’ de la RB21 et ’l’exécution fantastique’ de Red Bull
- Verstappen peut-il vraiment gagner à Monza ?