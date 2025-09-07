Verstappen salue ’le rythme’ de la RB21 et ’l’exécution fantastique’ de Red Bull

Max Verstappen a signé une victoire qu’il n’espérait certainement pas en début de week-end à Monza, en remportant le Grand Prix d’Italie le plus rapide de l’histoire. Le pilote Red Bull a dominé son sujet malgré un premier virage raté après lequel il a dû laisser Lando Norris passer.

Le Néerlandais est heureux d’avoir ensuite eu le rythme pour repasser en tête et se forger une belle avance. Ensuite, la gestion de course a été parfaite de la part de l’équipe, et c’est le premier succès sous l’ère de Laurent Mekies à la tête du team.

"C’était une belle journée pour nous. Le premier tour a été un peu malchanceux mais après ça, la voiture volait. C’était très plaisant, j’ai pu gérer le rythme tout au long du premier relais" a déclaré Verstappen.

"On s’est arrêtés au bon moment et l’on peut attaquer un peu plus en pneus durs à la fin. Une exécution fantastique de la part de tout le monde dans l’équipe, et un week-end vraiment plaisant."

Malgré sa perte d’une place au départ, il a simplement évité de se faire menacer par Oscar Piastri et Charles Leclerc derrière et a vite repris le contrôle : "Le rythme était bon, j’ai juste dû me positionner, le rythme était toujours présent et assez rapidement, j’ai repris la tête de la course."

Malgré des espoirs de titre très faible, Verstappen va continuer à essayer de viser des victoires régulièrement, en espérant que cela lui permette de revenir : "On va essayer, étape par étape, course par course, mais c’était un excellent week-end pour nous."