Pas de podium mais Leclerc et Hamilton estiment avoir maximisé leur résultat au GP d’Italie

Pas de podium pour Ferrari à Monza pour ce Grand Prix d’Italie de la saison 2025.

Les deux pilotes de la Scuderia ont tout de même exécuté une course très propre, Charles Leclerc terminant 4e et Lewis Hamilton remontant une grande partie de ses places de pénalité en finissant 6e après être parti 10e.

Pour Leclerc, "je pense que c’était une course compliquée pour espérer mieux."

"C’était une belle bagarre avec Oscar au départ. J’avais l’impression de le dépasser quand il commettait une erreur, et il me dépassait quand je faisais une erreur."

"Mais il était tout simplement plus rapide que moi. J’ai essayé des choses qui n’étaient pas dans la voiture et j’ai donc perdu le train arrière à plusieurs reprises, ce qui fait que je ne pouvais malheureusement pas espérer mieux.

"McLaren avait un œil sur nous et a fait une stratégie loin d’être optimale en espérant avoir une Safety Car en fin de course. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu’ils avaient la performance pour être bien plus proches de Max s’ils faisaient la stratégie optimale."

"Nous, on n’avait pas beaucoup mieux à faire. J’ai tout fait pour essayer de gagner une place mais malheureusement on a surchauffé les pneus tout de suite. C’était hyper compliqué pendant sept ou huit tours, j’ai dû essayer de récupérer le grip des pneus arrière car ils étaient beaucoup en surchauffe. C’était drôle pendant quelques tours, moins drôle pendant beaucoup de tours après mais j’ai essayé."

Leclerc estime que Ferrari a de quoi jouer la victoire tout de même cette saison. C’est raté pour Monza. Quelle course cibler maintenant ?

"Singapour, Bakou et Las Vegas sont peut-être les circuits où nous serons les plus proches de la victoire. Mais je pense que nous sommes troisièmes seulement. Si Red Bull rencontre des difficultés, nous serons peut-être deuxièmes, mais jamais premiers. Ce sera donc toujours assez difficile et ardu."

Du côté d’Hamilton, c’est une belle prestation pour sa première fois avec une Ferrari devant les tifosi réunis à Monza. Il avait le sourire à l’arrivée même s’il visait plutôt la 5e place que la 6e.

"Je me sentais vraiment au top de la voiture aujourd’hui et j’en étais vraiment content. J’ai fait un excellent départ, je me suis retrouvé coincé entre deux voitures et j’ai donc dû ralentir, mais j’étais vraiment content de ma position dans les virages un et quatre."

"Après ça, je me suis rapproché de George et, avec le recul, nous aurions dû essayer de l’undercutter. Aller trop loin n’a pas été payant. Nous en tirerons des leçons."

"Sinon, après la pénalité, je suis vraiment reconnaissant de revenir en sixième position. Réaliser une course aussi solide aujourd’hui devant les tifosi – c’est incroyable de piloter ici sous cette bannière."

"Je ne méritais pas d’être sur le podium aujourd’hui, donc je n’irai pas sur le podium, mais j’irai probablement au muret pour voir tous les fans."

"Charles a tout donné. Max est au top maintenant. Nous n’avions pas le rythme de Red Bull – aujourd’hui, ils étaient rapides – et nous n’avons pas celui de McLaren. Je pense donc que nous sommes quatrième, cinquième. Si nous faisons un travail exceptionnel, nous pouvons peut-être décrocher un podium ici ou là. C’est une chance, mais en termes de rythme pur, nous n’en avons pas."

"En tout cas je suis très heureux de mon week-end, j’ai beaucoup appris sur la voiture. Je commence à vraiment la comprendre et c’est important pour la suite."