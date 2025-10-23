Perez testera la Ferrari SF-23 avec Cadillac F1 à Imola en novembre

Comme prévu, Sergio Perez est présent dans le paddock de son Grand Prix à domicile. Même s’il ne court pas cette année, il officie déjà pour le compte de sa nouvelle équipe, Cadillac F1.

Le Mexicain a livré quelques informations importantes ce jeudi après quelques activités média, dont un match de foot, notamment concernant ce premier test tant attendu au volant d’une ancienne F1 prêtée par Ferrari.

L’équipe italienne, motoriste de Cadillac, a confirmé il y a quelques jours qu’elle fournirait une ancienne monoplace à l’équipe américaine afin de l’aider à se préparer dans ses processus et opérations en piste.

Perez en a dit un peu plus aujourd’hui : il s’agira de la Ferrari de 2023, la SF-23, et le test se déroulera à Imola le mois prochain.

"Nous aurons quelques séances d’essais en novembre. Elles seront très utiles, car nous pourrons travailler avec les mécaniciens et les ingénieurs afin que toute l’équipe soit prête pour le programme d’essais qui débutera en janvier, très tôt dans l’année, où nous serons déjà à 100 %."

"En attendant, c’est du travail intensif sur le simulateur et la préparation physique afin d’être prêt pour piloter des F1 à nouveau."

"Le travail se déroule très bien. C’est toujours formidable d’avoir une équipe qui vous écoute, vous soutient et vous apprécie. C’est ce dont rêve tout pilote."