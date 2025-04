Tsunoda sera plus prudent à Djeddah l’année prochaine

Yuki Tsunoda a révélé qu’il envisagerait d’être plus prudent lors du premier tour du Grand Prix d’Arabie saoudite à l’avenir, suite à son accrochage avec Pierre Gasly.

Tsunoda est entré en collision avec son ancien coéquipier chez AlphaTauri au virage 4 du premier tour sur le circuit de Djeddah, provoquant l’abandon des deux pilotes.

Tsunoda a percuté le pneu arrière gauche de Gasly, qui se trouvait à l’extérieur du pilote Red Bull. Les deux pilotes sont partis en tête-à-queue et ont percuté le mur.

Gasly a abandonné immédiatement, tandis que Tsunoda a ramené sa voiture au garage où elle a finalement été retirée de la course, par peur d’une rupture mécanique plus tard en course.

Les commissaires ont enquêté sur l’incident, mais ont décidé de ne prendre aucune autre mesure, aucun des deux pilotes n’étant principalement mis en faute.

Tsunoda partageait cet avis, mais a indiqué qu’il traiterait différemment les futures courses sur ce circuit.

"Je ne peux pas blâmer entièrement Pierre, ce n’est pas comme s’il m’avait percuté."

"En même temps, nous savions tous les deux que c’était le virage le plus serré de la piste, et si on compare les deux, d’après notre expérience, on sait ce qui va se passer au premier tour, avec moins d’adhérence."

"De mon côté, j’étais évidemment en pleine possession de mes moyens. Ce n’est pas comme si j’avais trop de vitesse et que j’avais perdu le contrôle. J’étais juste derrière Carlos [Sainz]. Ce n’est pas comme si j’étais sur le point de le percuter."

"J’ai donc fait tout mon possible pour l’éviter, mais malheureusement, c’était le virage le plus serré de la piste, il y a moins d’adhérence et c’est le premier tour. On aurait dû être un peu plus prudents, des deux côtés, je pense. Ce sera mon cas à cet endroit l’an prochain."