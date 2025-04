Officiel : la FIA donne le feu vert à General Motors pour motoriser Cadillac F1

La FIA a officiellement approuvé GM Performance Power Units LLC., société créée par TWG Motorsports et General Motors pour la construction de groupes motopropulseurs pour l’écurie Cadillac F1, comme fournisseur de groupes motopropulseurs pour le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA à partir de 2029.

L’écurie Cadillac rejoindra la grille de départ en 2026 et utilisera des groupes motopropulseurs Ferrari jusqu’à l’homologation des moteurs GM pour la compétition.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré : "Il y a plus de deux ans, la FIA a approuvé l’inscription d’une onzième équipe au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, guidée par ma vision d’élargir la grille et d’apporter de nouveaux talents et opportunités à notre sport. Bien que le processus ait parfois été difficile, les progrès que nous constatons aujourd’hui confirment que le chemin parcouru en valait la peine."

"Accueillir GM Performance Power Units LLC. comme fournisseur de groupes motopropulseurs agréé pour le Championnat à partir de 2029 marque une nouvelle étape dans l’expansion mondiale de la Formule 1 et témoigne de l’intérêt croissant des constructeurs automobiles de renommée mondiale comme General Motors. Leur engagement en faveur de l’innovation, du développement durable et de la compétition s’inscrit pleinement dans la vision de la FIA pour l’avenir de notre sport. Il renforce également notre engagement à rendre le sport automobile plus accessible et inclusif dans le monde entier, en accueillant de nouveaux constructeurs, en faisant progresser la technologie et en touchant un public de fans plus large et plus diversifié."

Plus tôt cette année, Russ O’Blenes a été nommé PDG de GM Performance Power Units LLC.

"Grâce à cette approbation de la FIA, nous allons accélérer nos efforts pour intégrer un moteur de F1 de fabrication américaine," a déclaré M. O’Blenes.

Le développement et les tests de la technologie du moteur prototype de Formule 1 de l’équipe se poursuivent, tandis que l’ouverture d’un site dédié à GM Performance Power Units LLC près du centre technique de GM à Charlotte est prévue en 2026.