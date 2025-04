Ferrari : Vasseur loue ’l’excellente gestion’ de Leclerc à Djeddah

Frédéric Vasseur a tiré un bilan positif du Grand Prix d’Arabie saoudite. Le directeur de Ferrari est heureux d’avoir vu Charles Leclerc terminer sur le podium, mais aussi rouler aussi vite par moments que les deux pilotes qui l’ont devancé, Oscar Piastri et Max Verstappen.

"C’était une bonne course, surtout avec Charles bien sûr, qui a décroché une troisième place bien méritée" a déclaré Vasseur. "Il était un peu conservateur au début, car il était dans l’air sale et notre stratégie était de prolonger le relais. Sa gestion a été excellente et il a pu accélérer à partir du 10e tour, réalisant un travail remarquable, surtout dans l’air pur."

"Sur certaines portions de la course, il était même plus rapide que Piastri et Verstappen, ce qui prouve que nous progressons, du moins en termes de préparation pour la course, tandis que nous devons continuer à travailler sur notre forme en qualifications."

"Dès ce lundi, nous commencerons à nous préparer pour Miami et nous continuerons à gérer cette saison course par course. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous avons la même approche et la même attitude que l’an dernier et nous comptons bien la conserver."