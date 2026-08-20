Tsunoda ’était à la plage’ quand Racing Bulls l’a appelé mais il se sent prêt à piloter

Yuki Tsunoda sera l’invité surprise du Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, après avoir été appelé à remplacer Liam Lawson, lui-même convoqué pour prendre la place d’Isack Hadjar, forfait à Zandvoort à cause d’une blessure. Celui qui est réserviste pour les deux équipes fera donc son retour après avoir été écarté fin 2025 de Red Bull, et il courra pour Racing Bulls aux côtés d’Arvid Lindblad.

Tsunoda révèle qu’il venait de commencer ses vacances quand il a été convoqué à Milton Keynes pour se préparer à reprendre le volant.

"J’étais avec mon manager et d’autres amis en Grèce. Nous étions ensemble, j’étais sur la plage. Je ne veux pas donner l’impression que je traînais à la plage tout le temps !" s’est amusé le pilote japonais.

"Je m’entraînais quand même. Mais au moment où mon manager m’a prévenu, j’étais à la plage, détendu, à regarder le bel océan. Soudain, j’ai reçu un appel me disant ’tu dois aller au Royaume-Uni’."

"Je n’étais en Grèce que depuis 24 heures, et tu veux déjà que j’aille au Royaume-Uni. J’ai demandé pourquoi, et on m’a répondu ’il se pourrait que tu doives courir cette semaine’."

Il assure néanmoins qu’il est parfaitement en forme et qu’il s’est suffisamment entraîné aux contraintes du pilotage d’une monoplace aussi contraignante qu’une Formule 1, même s’il doit s’habituer aux différences de la génération 2026, qu’il ne connait que dans le simulateur.

"Honnêtement, hier était la première fois que j’allais dans le simulateur de Racing Bulls. Donc, en termes de compréhension de la voiture, je suis certain d’en savoir davantage sur la Red Bull."

"Mais en ce qui concerne les boutons sur le volant et tout le reste, il n’y avait pas beaucoup de différences par rapport à l’an dernier. Je sais donc où toucher les boutons et à quoi ils servent."

"Les différences entre Racing Bulls et Red Bull sont toujours assez réduites en matière de technologies. Depuis le changement de règlement de l’an dernier, je pense que l’écart reste plus ou moins le même."

"Donc je n’ai pas énormément d’informations sur cette équipe pour le moment, mais je ne me sens ni perdu ni dépassé. La plupart des choses correspondent à ce à quoi je m’attendais, donc je pense que la transition entre Red Bull et Racing Bulls sera assez fluide."

"Physiquement et mentalement, je suis bien affûté parce que je m’entraînais presque tous les jours et depuis longtemps. L’entraînement, j’ai plein de temps pour en faire parce que je n’avais rien d’autre à faire."

"J’ai fait quatre tests avec les anciennes voitures et j’ai couvert l’équivalent d’environ cinq distances de course. Donc je suis plutôt affûté, et j’ai acquis une bonne expérience au fil des tours lors de ces TPC."

"Tout ce que j’ai à faire maintenant, c’est de m’habituer à cette voiture qui, j’imagine, sera assez différente, aux procédures, à la façon de prendre le départ et à tout le reste."

"N’avoir qu’une seule séance d’essais libres sera un peu délicat. Mais c’est pour cela que je ne me fixe aucune attente pour l’instant. Simplement profiter et m’amuser, ce dont j’avais envie depuis longtemps."

Pour ce qui est de s’adapter à la voiture, le Japonais a toutefois eu énormément d’informations via sa présence sur les circuits en plus du simulateur, et il espère pouvoir rapidement relier les points entre la théorie et la pratique.

"J’ai été assez souvent présent sur les circuits cette année avec Red Bull. Je ne leur donnais pas nécessairement beaucoup de retours, car j’étais davantage avec les ingénieurs et je recevais les retours des pilotes."

"J’ai participé à toutes les réunions et, si je remarquais quelque chose de différent de mon point de vue, je le signalais. Mais c’était davantage le fait d’être présent, d’observer ce qu’ils faisaient et de faire des séances au simulateur pour comprendre les règlements."

"Il y avait aussi, selon les circuits, les différences en matière de déploiement d’énergie et ce genre de choses. Mais en termes d’implication dans le développement, je ne dirais pas que j’ai fait beaucoup de choses… pas vraiment. En revanche, mes retours au simulateur ont probablement été utiles."