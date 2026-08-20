Cadillac F1 engluée dans un scandale... et dans le flou sur son avenir moteur

Cadillac aborde le Grand Prix des Pays-Bas avec un nouveau visage à sa tête. Nommé récemment directeur de l’écurie, Marcin Budkowski découvre son premier week-end de course dans cette fonction, avec plusieurs dossiers majeurs à prendre en main. Parmi eux figure la relation avec Ferrari, mais aussi la préparation de la future indépendance moteur de Cadillac, alors que des interrogations entourent parallèlement l’avenir de la structure américaine, engluée dans un scandale qui est remonté jusqu’au FBI !

Le changement de direction de Cadillac a constitué l’une des principales surprises de la pause estivale. Graeme Lowdon, qui avait construit le projet et permis à l’équipe de rejoindre la grille de départ en 2026, a été remplacé par Marcin Budkowski.

Le Polonais, qui avait quitté Alpine en 2022 avant de devenir consultant pour la télévision à partir de 2023, s’apprête ainsi à diriger pour la première fois une écurie de Formule 1. Son parcours d’ingénieur lui offre toutefois une expérience particulièrement large, puisqu’il a travaillé pour Prost, Ferrari, McLaren et Alpine, aussi bien dans des structures constructeurs que chez des équipes clientes.

Après avoir visité le siège de Cadillac en début de semaine, Budkowski doit désormais rencontrer plusieurs partenaires à Zandvoort, notamment Ferrari. Et le nouveau directeur de l’écurie américaine se montre pour l’instant très satisfait de la relation avec la Scuderia, qui fournit son groupe propulseur à Cadillac.

"Oui, je connais également le fonctionnement d’une équipe constructeur, et c’est ce que cette équipe deviendra dans quelques années, lorsque le moment sera venu et lorsque nous aurons également un peu plus de visibilité sur la direction que prendront les réglementations moteur, ce qui est actuellement un défi," a expliqué Budkowski aujourd’hui à Zandvoort.

Cadillac a en effet pour ambition de devenir à terme son propre constructeur de groupes propulseurs. Le calendrier de cette transition reste toutefois à déterminer, notamment en fonction de l’évolution de la réglementation technique.

Budkowski souhaite donc rapidement se remettre à niveau sur les discussions stratégiques qui entourent la prochaine génération de moteurs.

"Mais j’espère déjà avoir quelques discussions ce week-end avec les instances dirigeantes de la discipline pour me mettre à jour, car cela fait un moment que je ne participe plus à ces discussions, afin de comprendre la direction qui est prise," a-t-il poursuivi.

En attendant, aucune urgence ne semble exister pour remettre en question l’organisation actuelle.

"Nous sommes satisfaits de notre relation avec Ferrari et le groupe propulseur est compétitif. Je pense que la relation fonctionne bien," a assuré Budkowski.

"C’est donc ainsi que nous sommes organisés pour le moment, et nous sommes satisfaits de Ferrari comme partenaire."

Cadillac ne serait pas à vendre

Le nouveau directeur de l’écurie doit toutefois gérer un contexte plus large, alors que l’actionnaire de Cadillac, TWG Global, a été contraint de démentir des spéculations concernant une éventuelle vente de l’équipe.

Ces interrogations sont apparues après la décision du milliardaire Mark Walter de vendre sa participation dans les Los Angeles Lakers, seulement quatorze mois après avoir acquis cette participation. Walter détient également des intérêts dans plusieurs autres organisations sportives, dont Chelsea, les Los Angeles Dodgers et les équipes de sport automobile regroupées au sein de TWG Motorsport, qui fait rouler Cadillac F1.

Parallèlement, quatre sociétés intermédiaires appartenant à son empire font l’objet d’enquêtes fédérales aux États-Unis concernant de prétendus prêts non déclarés entre ses propres sociétés. Ces investigations n’ont donné lieu à aucune inculpation et ne concernent pas directement l’équipe Cadillac F1 pour le moment.

Dans un communiqué publié avant le Grand Prix des Pays-Bas, TWG Motorsport a donc voulu mettre fin aux spéculations sur l’avenir de l’écurie.

"TWG n’envisage pas de vendre l’équipe Cadillac ni aucune autre partie de TWG Motorsport," a fermement déclaré le groupe.

Cadillac reste donc engagée dans son projet de long terme, malgré le changement intervenu à sa direction pendant la pause estivale.

Interrogé sur les circonstances de son arrivée à la tête de l’équipe, Budkowski a également tenu à dissocier son recrutement du contexte entourant l’actionnariat du projet.

"Il faut séparer les deux sujets. Je ne pense pas que mon arrivée chez Cadillac soit controversée d’une quelconque manière : je ne viens pas de la FIA, je ne viens même pas d’une autre équipe, donc je ne pense pas qu’il y ait de controverse," a-t-il déclaré.

Le nouveau directeur a ensuite expliqué que le changement de direction était une décision prise au plus haut niveau.

"Il y a eu un changement de direction à la tête de l’équipe. C’est une décision qui a été prise par les dirigeants et les propriétaires, ainsi que les actionnaires de l’équipe. Je suis honoré d’avoir été choisi pour diriger cette nouvelle phase," a poursuivi Budkowski.

Le Polonais n’a par ailleurs pas souhaité minimiser la contribution de son prédécesseur. Lowdon a joué un rôle central dans la création de Cadillac et dans la constitution de l’équipe avant son arrivée en Formule 1.

"Comme je l’ai dit et je le répéterai, j’ai un immense respect et une grande admiration pour ce que Graeme a accompli jusqu’à présent en construisant cette équipe à partir de zéro, en recrutant ces personnes et en réussissant réellement à se présenter sur la grille et à courir avec un niveau de compétitivité que je considère comme raisonnable pour une nouvelle équipe," a-t-il souligné.

Les enquêtes fédérales américaines mentionnées autour des activités de Mark Walter n’impliquent par ailleurs ni l’équipe Cadillac F1 ni Bradford Allen, la société intermédiaire qui participe au développement du futur siège de Cadillac en Indiana, en parallèle des installations d’Andretti Global destinées à l’IndyCar.

Aucune accusation n’a été portée dans le cadre de ces investigations et Cadillac n’a été mise en cause d’aucune manière.

Le directeur général de TWG Motorsports, Dan Towriss, ne sera d’ailleurs pas présent à Zandvoort ce week-end. Il se trouve aux États-Unis pour assister à la course d’IndyCar de Washington.

Pour Budkowski, l’attention peut donc désormais se concentrer sur le chantier sportif. Son premier Grand Prix à la tête de Cadillac lui permettra notamment de rencontrer Ferrari et de commencer à définir plus précisément la relation entre les deux constructeurs, tout en préparant l’évolution de l’équipe vers son propre programme moteur.