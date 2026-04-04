’Trop de négativité’ : Gasly monte au créneau pour défendre la F1

Pierre Gasly appelle à relativiser les choses dans le cadre des débats autour des règles 2026 en Formule 1 et déplore un climat qu’il juge excessivement critique. Le pilote Alpine estime notamment que cette négativité ambiante tend à minimiser le rôle toujours central des pilotes en F1.

Les changements majeurs apportés aux groupes propulseurs pour 2026 ont suscité de nombreuses réactions, certains dénonçant une Formule 1 devenue plus artificielle, où les dépassements dépendraient davantage de la gestion de la batterie que du talent pur. Une perception renforcée par les déclarations de certains ténors comme Max Verstappen ou Lando Norris, alors que les récents événements en piste, notamment l’accident impressionnant entre Ollie Bearman et Franco Colapinto à Suzuka, conséquence directe des écarts de vitesses de rapprochement, relancent l’urgence de certains ajustements.

Face à ces critiques, des discussions sont prévues le 9 avril entre la FIA et les différentes parties prenantes afin d’envisager d’éventuels changements dans la façon d’opérer ces unités de puissance.

Dans ce contexte, Gasly préfère adopter une posture mesurée : "Honnêtement, je trouve qu’il y a un peu trop de négativité autour de tout cela, et je n’aime pas ça."

Le Français insiste sur le fait que, malgré l’importance croissante de la gestion de l’énergie, le pilotage reste déterminant.

"Parce que je pense vraiment que l’on enlève encore trop de mérite aux pilotes. Quand vous pilotez dans le premier secteur de Suzuka et que vous avez un certain niveau d’adhérence, peu importe la batterie ou ces choses-là, vous devez toujours être à la limite de l’adhérence dont vous disposez."

Pour autant, il ne nie pas les préoccupations soulevées par ses pairs : "Mais oui, je suis d’accord avec ce que ressentent les autres concernant les lignes droites, la gestion de la batterie, etc."

Confiant dans la capacité de la discipline à évoluer dans le bon sens, Gasly se veut rassurant : "Comme je le dis, je crois en la F1. Nous sommes tous d’accord, nous voyons tous les mêmes choses. Nous parlons le même langage. Nous voulons tous que ce sport soit le meilleur possible, et je suis sûr que nous ferons ce qu’il y a de mieux."

Interrogé sur les écarts de vitesse ayant conduit à l’accident de Suzuka, le Normand reconnaît un phénomène inédit.

"C’est quelque chose d’assez nouveau cette année. Nous n’avions pas cela auparavant, et entre les groupes propulseurs, il y a des stratégies assez différentes de recharge et de déploiement."

"Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que l’ensemble mérite d’être revu. Et je suis sûr qu’avec quatre ou cinq semaines de pause, tout le monde va en profiter pour essayer d’améliorer la F1."

Un résultat encourageant pour Alpine

Sur la piste, Gasly a brillé à Suzuka en décrochant une solide septième place, après s’être qualifié au même rang et avoir résisté à la pression de Max Verstappen. Une performance qui, sans être décisive à ce stade de la saison, constitue un motif de satisfaction.

Le Français espère que ce résultat servira de catalyseur en interne.

"Je serai à l’usine dans les prochaines semaines, mais j’espère que cela apportera une bonne motivation à tout le monde."

"Nous avons clairement un bon package, et je suis content que nous ayons réussi à obtenir de bons résultats sur trois circuits très différents."

"L’écart avec ceux de devant est trop important pour se battre directement, mais il n’est pas trop grand pour que ce soit impossible. Il est donc important de continuer à travailler, et j’ai hâte d’être aux prochains week-ends de course."